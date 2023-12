Eestlased on sel nädalal ametis Euroopa klubisarjade kohtumistel

Sel nädalal peetakse UEFA klubisarjades mitmeid põnevaid kohtumisi, kuhu on eri ülesandeid täitma määratud nii Eesti kohtunikud kui jalgpalliametnikud.

Eesti kohtunikebrigaad eesotsas Joonas Jaanovitsiga oli teisipäeval ametis Berliinis, kus UEFA noorteliiga mängus lähevad vastamisi Union Berlin (Saksamaa) ja Real Madrid (Hispaania). Jaanovitsi kõrval astuvad abikohtunikena väljakule Aron Härsing ja Erkko Liiv, neljanda kohtunikuna on ametis sakslane Max Burda, vahendab jalgpall.ee.

Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike komisjoni liige Uno Tutk on neljapäeval kohtunike vaatlejana ametis Real Betise (Hispaania) ja Rangers FC (Šotimaa) vahelisel Euroopa liiga kohtumisel. Tutki valvsa pilgu all mõistab õigust Serbia kohtunikebrigaad, mängu teenindab ka Hollandi videokohtunikebrigaad.

Neljapäeval on Premium liiga mängude korraldusjuht Siim Juks ametis Budapestis, kus täidab Ferencvárosi (Ungari) ja Fiorentina (Itaalia) vahelises kohtumises korraldusjuhi ülesandeid. Tegemist on Konverentsiliiga oma algrupi kahe parima meeskonna duelliga.

Samal päeval ja samas võistlussarjas on ametis ka meeste koondise mänedžer Miko Pupart, kes täidab korraldusjuhi ülesandeid Club Brugge (Belgia) ja FK Bodø/Glimti (Norra) vastasseisus. Ka siin on tegemist alagrupi kahe esimese meeskonna duelliga, kus Bodø/Glimtil on võimalik kahe- või rohkema väravalise võidu korral liidripositsioon endale haarata.