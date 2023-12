Karjäärile punkti pannud Kuusik: lood teevad medalid väärtuslikuks

2018. aastal U-23 vanuseklassis Euroopa meistriks tulnud judoka teatas suvel pärast Hiinas Chengdus toimunud üliõpilaste rahvusvahelisi spordimänge, et lõpetab sportlaskarjääri.

27-aastane judoka ütles Vikerraadiole, et võistluskoormusest taastumine läks liialt pikaks. "Kuna mu maadlusstiil on lõhkuv, siis taastumisaeg läks nii pikaks, et keha lihtsalt ei pidanud vastu," sõnas Kuusik. "Kui nädalavahetusel oli võistlus ja läks edukamalt, tuli rohkem matše, siis nädal aega oli ikka väga raske olla."

Lõhkuvast maadlusstiilist tulenevalt pidi eestlane heitlema ka mitme vigastusega, kuid tema sõnul jättis karjäärile märgi ka koroonakriis. "Probleemid hakkasid sellega, et kui ma raskest küünarnuki vigastusest tagasi tulin, tuli kohe koroona peale. Siis tekkis poolteist aastat pausi, kus ma normaalselt matitreeninguid teha ei saanud," ütles ta.

Sel suvel teenis Kuusik Tallinnas toimunud MK-etapil pronksi, kuid selleks pidi ta end tõeliselt ületama. "[Veerandfinaalis] panin kaitsesituatsioonis jala ette ja tundsin, et midagi on valesti. Hirmus valu tuli sisse ja ei saanud korralikult toetada jala peale. Aga kodupubliku ees oli see soov maadelda. Siis maadlesin lõpuni, suutsin kuidagi selle eduseisu ära hoida ja lõpus visata," rääkis ta.

"Siis tuli poolfinaal Glen Kaljulaidi vastu, aga taastumisaeg oli tohutult väike ja me ei suutnud poolfinaaliks midagi välja mõelda. Siis oli kaks tundi enne pronksimatši pausi ja mul teibiti jalg kinni, mul oli ohtralt valuvaigisteid võetud. Harjusin valuga, tunnetasin keha," lisas Kuusik. "See metsik kodupubliku tugi ja see, et mul maailma karika sarjas medalit ei olnud ja teadsin, et see on mu viimane MK-etapp, siis pronksimatšis suutsin neid piire ületada."

Pronksimatšis alistas ta rootslase Karl Baathe ning pärast etappi selgus, et Eesti judoka tagareis oli kahest kohast rebenenud.

Kuuisik ütles, et peab enda karjääris kõige tähtsamaks võitudega kaasnevaid lugusid. "Kõige väärtuslikum on lugu. U-23 Euroopa meistritiitel, üheksa kuud enne oli õlaoperatsioon. Teine võistlus tagasi ja tuli kuldmedal. Sama ka Tallinna MK-etapi puhul, see on nagu lugu. See, kuidas reielihas läks katki ja sealt edasi. Need lood teevad medalid väärtuslikuks," ütles maadleja.

Kuusik osales veel novembris Eesti meistrivõistlustel ning tuli üheksandat korda Eesti meistriks. Edaspidi näeb edukat maadlejat aga treeneri rollis. "Mul oli maikuus juba Tartu Ülikooli korvpallikooliga leping tehtud, lähen sinna üldkehalise ettevalmistuse treeneriks. Põhimõtteliselt kohe, kui universiaadilt tagasi tulin, alustasin Tartu Ülikooli korvpallikoolis tööd," ütles ta.

Lisaks treenib Kuusik Kõrvekülas üht judo-gruppi. "Teen kvaliteetset tööd nendega, sellepärast on üks grupp. Kuna terve elu on judot tehtud, siis on rohkem kui ühte gruppi raske hallata," ütles ta. "Elan seda unistust, mida soovisin. Praegu olen väga rahul sellega, mis ma teen."