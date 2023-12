Spurs ja Pistons ei suuda kaotamist lõpetada

Pistons võõrustas äsja hooajasisesel turniiril finaali jõudnud Indiana Pacersit ning pidas avapoolajal Pacersiga sammu, jäädes poolajaks 61:66 kaotusseisu. eljanda Pistons oli ka otsustava veerandi eel viie punkti kaugusel, kuid Pacers pani seejärel oma paremuse maksma ning võitis kohtumise lõpuks seisuga 131:123 (33:36, 33:25, 32:32, 33:30).

Mulluse draft'i kuues valik Benedict Mathurin viskas Pacersi eest 30 punkti ning lisas veel kaheksa resultatiivset söötu ja seitse lauapalli. Myles Turner panustas omalt poolt 23 punkti ja kaheksa lauapalliga, tagamängija Tyrese Haliburton sikas 14 silma ja jagas 16 korvisöötu.

Pistonsi eest oli resultatiivseim mulluse draft'i esivalik Cade Cunnigham, kes skooris 23 punkti, jagas seitse korvisöötu ja haaras kuus lauapalli. Tänavuse talendikorje esimeses voorus valitud Ausar Thompson lisas omalt poolt 20 silma.

Pistons on nüüd kaotanud 20 kohtumist järjest, mis on klubi ajaloo pikim kaotusteseeria ühel hooajal. "Kaotamine teeb küll uskumatult palju haiget, aga ma näen ka väga palju kasvu. Mind julgustavad mõned asjad, mida täna nägin. Me peame lihtsalt nende peale edasi ehitama," sõnas sel hooajal Pistonsiga liitunud peatreener Monty Williams.

1979/80 ja 1980/81 hooaegade vahetusel kaotas Pistons 21 järjestikust kohtumist. NBA ajaloo pikim kaotuste jada ühel hooajal kuulub Philadelphia 76ersile, kes kaotas 2013/14 hooajal 26 kohtumist järjest. Mõned aastad hiljem kaotas 76ers kahe hooaja vahel 28 kohtumist järjest.

Lisaks Pistonsile on ajalooliselt kehv periood ka viiekordsel NBA meisterklubil San Antonio Spursil, kes sai ööl vastu teisipäeva enda 17. järjestikuse kaotuse, mis on klubi ajaloo pikim.

Võõrsil Houston Rocketsiga kohtunud Spurs jäi teisel veerandil kümnepunktilisse kaotusseisu ning suutis küll kolmanda veerandi alguses tabloole viigi tuua, aga jäi siis uuesti tagaajaja rolli ning pidi Houstoni 93:82 (19:21, 32:26, 18:15, 24:20) paremust tunnistama.

Tänavuses talendikorjes kindla esimese valikuna Spursi läinud Prantsusmaa imelaps Victor Wembanyama lõpetas kohtumise 15 punkti, 18 lauapalli ja viie blokiga. "Loomulikult pole see kerge, aga meil ei ole valikut. Peame edasi liikuma, edasi töötama. Hea asi on see, et keegi ei kahtle, et pikas perspektiivis saame me võitjateks," sõnas 19-aastane prantslane pärast kaotust.

Spurs suutis küll Rocketsi plahvatuslikku rünnakut ohjeldada, kuid rünnakul tabasid nad 41-st kaugviskest vaid viis. Tari Easoni kaksikduubel (18 punkti ja 14 lauapalli) ning Fred VanVleeti 16 silma olid piisavad, et Houston kolmanda järjestikuse võiduni viia.

Tänavust hooaega suurepäraselt alustanud Minnesota Timberwolvesi kuuemänguline võiduseeria sai lõpu, kui nad võõrsil New Orleans Pelicansi 121:107 (29:29, 30:23, 31:34, 31:21) paremust tunnistama pidid.

Üleplatsimeheks kerkis Pelicansi tähtmängija Zion Williamson, kes viskas kõrge protsendiga 36 silma. Leedu keskmängija Jonas Valanciunas tegi 14 punkti ja 13 lauapalliga kakskikduubli. Wolves mängis ilma Anthony Edwardsita, kes ravib puusavigastust.

Minnesota jätkab läänekonverentsi liidrina, kuid Oklahoma City Thunder ja Dallas Mavericks jõudsid võitudega lähemale. Idakonverentsis on esikohal Boston Celtics, nendega sama palju võite on kogunud Orlando Magic ja Milwaukee Bucks.

Teised tulemused:

Philadelphia 76ers - Washington Wizards 146:101

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 104:94

Charlotte Hornets - Miami Heat 114:116

New York Knicks - Toronto Raptors 136:130

Atlanta Hawks - Denver Nuggets 122:129

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 134:120

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 133:129 (la.)

Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 113:120

Sacramento Kings - Brooklyn Nets 131:118

Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers 132:127