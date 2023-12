FOTOD | Toyota avalikustas järgmise hooaja võistlusauto disaini

Toyota otsustas järgmiseks hooajaks Toyota Yaris Rally1 võistlusautod peamiselt musta maskeerida, kuid autol on siiski esindatud ka võistkonna põhivärvid valge ja punane.

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala oli uue lahendusega rahul. "Mul on suur au esitleda uut Yaris Rally1 autot 2024. aasta hooajaks. Tahtsime fännidele põnevat ja värsket disaini pakkuda ja see on üsna kardinaalne muutus sellest, millega 2017. aastal alustasime," sõnas soomlane.

Toyota eest sõidavad järgmisel hooajal täiskohaga Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta, nii Sebastien Ogier kui kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä teevad kaasa osaliselt.