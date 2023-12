Türgi jalgpalliklubi president lõi kohtunikku, kõrgliiga pandi pausile

Ankaragucu võõrustas Türgi kõrgliiga 15. mänguvoorus Rizespori klubi ning asus juba 10. minutil juhtima, kuid VAR-iga konsulteerimise järel selgus, et eelnevas olukorras puudutas kodumeeskonna mängija palli käega. Neli minutit hiljem ei jätnud Ali Kaan Guneren aga kahtlustki, kui viis Ankaragucu kena kauglöögiga juhtima.

Mõlemad klubid said seejärel väravavõimalusi, kuid kodumeeskond jäi 50. minutil arvulisse vähemusse, kui Ali Sowe teise kollase kaardiga riietusruumi saadeti. Pinged kulmineerusid veelgi kohtumise lisaminutitel, kui Rizespori kaitsja Emir Han Topcu koleda vea eest samuti väljakult ära saadeti.

Seitsmendal lisaminutil jõudsid külalised veel viigiväravani, kui Adolfo Gaich õigel ajal õiges kohas oli ning postist temale põrganud palli väravasse suunas. Kohtumise lõpuks jäi tabloole 1:1 viik.

Pärast kohtumist leidis aset aga äärmiselt kole vahejuhtum, kui Ankaragucu klubi president Faruk Koca väljakule jooksis ning peakohtunik Halil Umut Melerile rusikaga näkku lõi. Kohtunik kukkus pikali, misjärel löödi teda veel jalaga. UEFA eliitgruppi kuuluv kohtunik tõsiseid vigastusi ei saanud, kuid veetis öö haiglas.

Türgi jalgpalliliit teatas pärast mängu, et kohalik jalgpall jääb mõneks ajaks seisma. Enne seda oli kohtunike ühing öelnud, et keelduvad järgmises mänguvoorus väljakule minemast. "See rünnak tõi Türgi jalgpallile suurt häbi," sõnas jalgpalliliidu president Mehmet Buyukeksi, kes lubas, et Ankaragucu klubile määratakse karistus.

Olukorda kommenteerisid muuseas ka Türgi siseminister Ali Yerlikaya ning president Recep Tayyip Erdogan. "Mõistan Ankaragucu ja Rizespori mängu järel toimunu hukka ning soovin kohtunikule kiiret paranemist. Sport tähendab rahu ja vennaskonda. Spordis ei ole vägivalla jaoks kohta. Me ei lase sellisel vägivallal Türgi spordis toimuda," sõnas Erdogan.

Kohtunikku rünnanud Faruk Koca kuulub Erdogani koduparteisse AK, kuid Türgi meedia kirjutas esmaspäeva õhtul, et Kocat ootab väljaheitmine.