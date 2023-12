Talviku tõusis Ameerikas sisekrossisarjas viiendaks

Talviku nädalavahetus ei alanud just kõige paremini - laupäevase etapi eelsõidus tuli tal leppida kümnenda kohaga ja see tähendas, et finaalikohta tuli püüdma minna veel ühte eelsõitu. Selle sõidu suutis Talviku aga võita ja koht finaalidesse oli kindlustatud.

Esimese finaali lõpetas Talviku kuulsa Mike Alessi järel seitsmendana. Sõidu võitis Michael Hicks, teine oli Ben Nelko ja kolmas Chase Marquier. Teises sõidus oli eestlane taas seitsmes, esikoha teenis Nelko, teine oli Marquier ja kolmas Cheyenne Harmon.

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku 19 punktiga seitsmendaks. Esikoha sai Nelko (25 punkti), teine oli Marquier (24 punkti) ja kolmas Hicks (23 punkti).

Teine võistluspäev algas Talvikul paremini ja eelsõidu lõpetas ta Marquieri järel teisena ning pääs finaalidesse oli sellega otse tagatud.

Nagu päev varem, lõpetas Talviku esimese finaalsõidu taas seitsmendana. Esikoha teenis Hicks, teine oli Nelko ja kolmas Marquier. Teine sõit õnnestus Talvikul paremini ja sealt tuli viies koht. Esikoha võttis Hicks, teine oli Nelko ja kolmas Alessi.

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku kuuendale kohale (20 punkti). Esikoha sai Hicks (25 punkti), teine oli Nelko (24 punkti) ja kolmas Gordon (23 punkti). Sarja kokkuvõttes tõusis Talviku 101 punktiga viiendale kohale. Liidrikohal on 144 punktiga Hicks, teine on 138 punktiga Marquier ja kolmas 132 punktiga Nelko.