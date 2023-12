Cowboys hüppas Eaglesist mööda, Bills sai võõrsil Chiefsist jagu

Cowboys ja Eagles mängisid viimati novembri alguses, kui Philadelphia koduväljakul 28:23 võidu teenis. Cowboys sai aga ööl vastu esmaspäeva revanši, kui alistas tulise divisjonirivaali 33:13.

Cowboysi mängujuht Dak Prescott jätkas enda suurepärast hooaega, kui lõpetas kohtumise 271 söödujardi ja kahe touchdown'iga - üks staarpüüdjale CeeDee Lambile, teine Michael Gallupile. Dallase kaitse hoidis Philadelphia rünnaku täielikult kontrolli all, Eaglesi ainus touchdown tuli kaitseliinimehe Jalen Carteri sooritusest.

Veel kaks nädalat tagasi NFC konverentsis esikohta hoidnud Eagles langes teise järjestikuse kaotusega hoopis kolmandale reale. Neist ees on nende eelmainitud kahe kaotuse autorid San Francisco 49ers ja Dallas Cowboys, kes on Eaglesiga sarnaselt kümme mängu võitnud. 49ers alistas pühapäeval divisjonirivaali Seattle Seahawksi 28:16.

Viimastel hooaegadel AFC konverentsis esikoha eest heidelnud Buffalo Bills ja tiitlikaitsja Kansas City Chiefs pidasid pühapäevasel mängupäeval taas põneva trilleri, kuid seekord jäi peale Bills.

Sel hooajal omajagu takistusi ületama pidanud Bills läks rõkkava Kansas City kodupubliku ees kohtumist kahe järjestikuse touchdown-rünnakuga 14:0 juhtima, aga tiitlikaitsja sai enne poolaega ise ka seitse punkti kirja. Neljanda veerandi alguses jõudis Chiefs viigini, aga Buffalo teenis eduka rünnaku järel ligi kaks minutit enne mängu lõppu väravalöögiga kolmepunktilise edu.

Chiefsi järgnenud rünnakul said püüdjad Travis Kelce ja Kadarius Toney hakkama omapärase sooritusega, kui Kelce palli kätte sai ning Billsi kaitse vahel navigeerima hakkas. Tight end otsustas palli aga tagasiviskega Toney'le visata, kes jooksis tähistavalt Billsi lõpualasse.

Paraku oli touchdown'i autor aga katse alguses kehaga üle ründejoone, mistõttu hooaja üks efektsemaid katseid arvesse ei läinud. Chiefs pärast seda enam edukat katset ei saanud ja Bills teenis võõrsil tähtsa 20:17 võidu.

Suurte lootustega hooajale vastu tulnud Bills on nüüd võitnud seitse kohtumist ja kaotanud kuus. Selle tulemusega on nad tugevas AFC konverentsis aga alles 11. kohal, võitud poolest viigis viie meeskonnaga. Chiefs on võitnud kaheksa mängu ja kaotanud viis ning on konverentsis kolmandal kohal.

Play was called back but can't believe Kelce tried this



: #BUFvsKC on CBS

: Stream on #NFLPlus https://t.co/pWMED8SAQa pic.twitter.com/LREwwhaQ1N — NFL (@NFL) December 11, 2023

Mängupäeva kõige kaasahaaravam lõpplahendus sündis aga Baltimore'is, kus Ravens lisaajal Los Angeles Ramsi alistas. Viis minutit enne tasavägiselt kulgenud kohtumise lõppu oli Ravens viie punktiga maas, kuid staarmängujuht Lamar Jackson ja Zay Flowers tõid järgmise rünnakuga kaheksa punkti, et kodumeeskond kolmega ette viia.

Matthew Staffordi juhitav Ramsi rünnak vastas aga teravalt ja kohtumine läks lühikese väravalöögi järel lisaajale, kus mõlema meeskonna esimene rünnak põrus. Ramsi äralöögil (punt) püüdis palli Tylan Wallace, kes pääses võõrsilmeeskonna katjate käest vasakule äärejoonele ning suutis siis auti astumata palli lõpualasse viia, andes Baltimore'ile 37:31 võidu.

Ravens tõusis vähemalt päevaks AFC konverentsi tippu ja on võitnud kümme kohtumist ning kaotanud kolm. Ööl vastu teisipäeva peetakse aga 14. mänguvooru viimased kaks kohtumist ning Miami Dolphins tõuseks võiduga Tennessee Titansi vastu taas AFC tippu.

TYLAN WALLACE ICES THE GAME ❗❗❗ pic.twitter.com/On4jjuacED — Baltimore Ravens (@Ravens) December 10, 2023

Teised tulemused:

Atlanta Falcons - Tampa Bay Buccaneers 25:29

Chicago Bears - Detroit Lions 28:13

Cincinnati Bengals - Indianapolis Colts 34:14

Cleveland Browns - Jacksonville Jaguars 31:27

New Orleans Saints - Carolina Panthers 28:6

New York Jets - Houston Texans 30:6

Las Vegas Raiders - Minnesota Vikings 0:3

Los Angeles Chargers - Denver Broncos 7:24