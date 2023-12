Jürgens viskas Kaunase Žalgirise vastu 20 punkti

Nevežis lõpetas avapoolaja 11-punktilises eduseisus, aga kaotas kolmanda veerandaja seejärel 15:37. Viis minutit enne mängu lõppu tegi Žalgiris sisse 12-punktilise vahe, Nevežis vastas sellele aga 14:4 vahespurdiga ja Courtney Ramey vabavisked tõid Jürgensi klubi 20 sekundit enne lõpusireeni kahe punkti kaugusele. Teisel pool väljakut tabas Rolands Šmits aga samuti mõlemad vabavisked ja tõi Žalgirisele võidu.

Jürgens viibis väljakul 28 minutit ja viskas selle aja jooksul 20 punkti (kahepunktivisked 3/6, kolmepunktivisked 3/6, vabavisked 5/6), jagas seitse resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike ja blokeeris ka ühe vastaste viske. Zane Waterman viskas Nevežise kasuks 31 ning Sean McNeil 29 punkti, Žalgirise poolelt jõudsid kahekohalise punktisummani seitse meest, neist enim, 17, viskas Šmits.

Žalgiris on sel hooajal Leedu kõrgliigas võitnud 11 ja kaotanud kaks mängu, sama saldo on ka BC Wolvesil ja Rytasel. Nevežis on aga kahe võidu ja 11 kaotusega tabeli teises otsas.