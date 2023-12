Barcelona üle ajaloolise võidu saanud Girona jätkab Hispaanias esikohal

Ukraina ründaja Artem Dovbuk viis külalismeeskonna 12. minutil juhtima, seitse minutit hiljem tõi Robert Lewandowski tabloole viigi, aga Hispaania U-21 koondise äärekaitsja Miguel Gutierrezi ilus tabamus 40. minutil viis Girona ikkagi vaheajale eduseisus.

Teisel poolajal suurte jõududega viigiväravat jahtima asunud Barcelona selleni ei jõudnudki: 80. minutil suurendas Girona eduseisu Valery, Ilkay Gündogani karistusalas pöördelt võrku saadetud löök tegi võõrustajate poolt vaadates kohtumise teisel lisaminutil seisuks 2:3, aga kolm minutit hiljem vormistas kogenud Uruguay ründaja Cristhian Stuani lõppskoori.

Alles neljandat hooaega Hispaania kõrgliigas mängiv Girona polnud enne pühapäeva kunagi varem Barcelonat võita suutnud. 16 vooru järel on neil tabeliliidrina 41 punkti, teisel kohal oleval Madridi Realil on kaks punkti vähem, neile järgnevad Madridi Atletico ja Barcelona 34 punktiga. Sealjuures on Atleticol üks mäng vähem peetud.

"Girona väärib tehtud töö eest tunnustust," tõdes Barcelona peatreener Xavi kaotuse järel. "Nad juhivad, neil on meist seitse punkti rohkem ja see on auga välja teenitud vahe. Oli tasavägine mäng, kui meie oleks võitnud, saaks samuti öelda, et tulemus oli aus. Tegime 31 pealelööki, aga vead kaitses on meile saatuslikuks saanud."