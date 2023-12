Eesti aasta jalgpalluriteks valiti Karol Mets ja Lisette Tammik

Alates jaanuarist mängib 30-aastane Mets klubijalgpalli Saksamaa esiliigas, kus St. Pauli meeskonnaga hoitakse ühegi kaotuseta liidrikohta. Oma tervitussõnad saatis Mets otse Saksamaalt kodustaadionilt.

"Nagu spordis ikka, käivad asjad tõusude ja mõõnadega. Kuid nagu meile jalgpallis meeldib öelda, on sul alati järgmine mäng," lausus Mets. "Meie järgmine mäng on Poolas, kus kaotada on väga vähe, kuid võita väga väga palju. Selleks, et midagi suurt saavutada, peame olema ühtsed ja hoidma positiivset meelt. Suur tänu veel kord, soovin kõigile ilusat õhtut ning Auf Wiedersehen."

Aasta naisjalgpalluri tiitli teenis esimest korda FC Flora ründaja Lisette Tammik. Parimateks noormängijateks valiti Maksim Paskotši ja Liisa Merisalu. Albert Vollrati nimelise aasta treeneri auhinna pälvis aga Tallinna Kalevi peatreenerite duo, Aivar Anniste ja Daniel Meijel.

Nende käe all tegi meeskond tänavu klubi ajalugu, kui Premium liiga lõpetati kolmandal kohal ning esmakordselt tagati koht ka UEFA Konverentsiliigas. Koos on Meijel ja Anniste treeneritandemina töötanud juba viis aastat.

"Ma arvan, et mõlemal on tugevused, mõlemal on nõrkused," lausus Meijel. "Kui leida otsuste tegemisel just need tugevused mõlemal, siis tuleks neid rohkem kui üksi."

Anniste lisas, et koostöö osas mingeid murekohti pole. "Pigem sujus ülihästi. Võib-olla probleemiks, mida ka Daniel on vahepeal rõhutanud, oleme me liiga head või liiga lahked mängijate ja ka kogu klubi suhtes, aga sellised me oleme. Ei tasu ennast muutma ka hakata."