VAATA OTSE | Kas Norra meeste ülevõim jätkub teatesõidus?

Hooaja teises teatesõidus on stardis 20 meeskonda. Eesti nelik stardib numbri all 20. Avavahetust sõidab Kristo Siimer, tema järel lähevad rajale Raido Ränkel ja Robert Heldna ning ankrumees on Marten Aolaid.

Eelmisel MK-etapil Östersundis Eesti meeskond teatesõidus starti ei tulnud. Östersundis võidutses Norra, edestades Prantsusmaad ja Saksamaad. Täna tulevad suursoosiku eest rajale Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö ja Vetle Sjaastad Christiansen.