Gu teenis kodupubliku ees esikoha, meestest oli parim Ferreira

Rennisõidu olümpiavõitja ja maailmameister Gu naasis pärast 11-kuulist vigastuspausi ning sai juba esimesel katsel hakkama 90,25-punktilise sõiduga. Teisel katsel pani 20-aastane suusatäht aga veel juurde ning lõpetas 94,25 punktiga, mis jäigi tema parimaks tulemuseks.

Gu teenis kindla esikoha, edestades teiseks jäänud ameeirklannat Hanna Faulhaberit 12 punktiga (82,25 punkti). Kolmandaks jäi kanadalanna Amy Fraser, kes sai enda kolmandal katsel 79,25 punkti.

MK-sarja üldarvestuses jätkab esikohal šveitslanna Mathilde Gremaud, kes on hooaja esimeste etappidega kogunud 300 punkti. Teisel kohal on prantslanna Tess Ledeux 192 punktiga, esikolmikusse mahub veel itaallanna Flora Tabanelli, kes on kogunud 136 punkti. Etapivõidu võtnud Gu on 100 punktiga seitsmes.

Meeste seas oli parim ameeriklane Alex Ferreira, kes teenis enda esimesel katsel 91 punkti, mis jäigi tema parimaks läbimiseks. Teise koha teenis MK-debüüdi teinud 15-aastane Luke Harrold, kes sai teisel katsel 89,25 punkti. Pronksi teenis ameeriklane Hunter Hess, kes sai teisel läbimisel 88,75 silma.

Meeste MK-üldarvestuses jätkab esikohaga ameeriklane Alexander Hall (160 punkti), teine on šveitslane Andri Ragettli (136) ning esikolmikus on veel kanadalane Dylan Deschamps (111). Ferreira jagab 100 punktiga viiendat kohta.