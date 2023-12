Rooba koduklubi sai kolmanda kaotuse järjest

Kodupubliku ees mänginud JYP jäi kaotusseisu kohtumise viiendal minutil ning loovutas teise värava teise perioodi 14. minutil. Kaks minutit hiljem lihvis Juuso Puustinen vahe kahele väravale, aga Hämeenlinna lisas otsustaval perioodil veel kaks ning võttis võõrsil 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) võidu.

Veel novembri lõpus Soome Liigas seitsmendat kohta hoidnud JYP on nüüdseks kaotanud kolm järjestikust kohtumist ja jätkab liigatabelis 37 punktiga 11. real ehk jääks esimesena play-off kohast ilma. Samas on nad pidanud 25 kohtumist, mõnel meeskonnal on kogunenud juba 29 mängu.

Liigaliidrina jätkab Tampere Tappara, kes on kogunud 61 punkti. Tampere Ilves on 59 punktiga teine, kolmandal kohal on HIFK, kellel on 51 punkti.