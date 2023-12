Kivioja lõpetas Bahreinis põneva võistluse järel kuuenda kohaga

Kivioja ujus 1,9 kilomeetrit ajaga 26 minutit ja 54 sekundit, millega tuli kümnenda PRO-klassi naisena veest välja. 90-kilomeetrise rattadistantsi väntas eestlanna läbi kahe tunni, üheksa minuti ja 49 sekundiga ning lõpetuseks jooksis poolmaratoni ajaga üks tund, 22 minutit ja 16 sekundit.

"Võin oma stardiga väga rahule jääda. Ujumine oli suhteliselt suures grupis koos naistega, kellele olen varem kaotanud. Näiteks Lahtis toimunud MM-il jäin neile alla ühe minutiga, mis tähendab, et juba ujumine läks seekord päris hästi," ütles eestlanna pärast võistlust.

"Rattarajal oli enesetunne samuti päris hea ja sõitsin koos kolme teise naisega, kes samamoodi on tavaliselt minust tugevamad olnud, aga seekord suutsin ka ise n-ö grupi ees tööd teha," selgitas Kivioja. "Jooksu alustasin kaheksandal positsioonil, aga vahed olid väikesed, mis tegi jooksu väga põnevaks. Vahepeal olin ka 5. kohal, kuid lõpp läks päris raskeks ja tagant tuli päeva kiireim jooksja mööda."

Kivioja ütles, et on kuuenda kohaga rahul. "Kuues koht on sellises seltskonnas väga rõõmustav ja eriti see, et kaotus ei olnud maailma tippudele väga suur," sõnas ta. "Tegin natuke statistikat ka - see oli mu kümnes Ironman 70.3 start ja kui esimene kord Tallinnas kaotasin Kat Matthewsile kaheksa minutit, siis Bahreinis kolm ja need tulid ainult jooksuga. Kolme aastaga on edasiminekut olnud küll."

Matthews pälvis esikoha koguajaga kolm tundi, 59 minutit ja seitse sekundit. Teisena lõpetanud Amelia Watkinson kaotas talle 36 sekundiga ning kolmanda koha teeninud Caroline Pohle ühe minuti ja kümne sekundiga. Kivioja jäi võitjale alla kolme minuti ja 13 sekundiga.

PRO-klassi meeste seas olid parimad Marten Van Riel (3:31.21), Henri Schoeman (+1.28) ja Max Stapley (+2.58).