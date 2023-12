Cristiano Ronaldo tähistas juubelimängu väravaga

38-aastane portugallane viis 33. minutil Al-Nassri juhtima ning andis avapoolaja lisaminutitel kaasmaalasele Otaviole resultatiivse söödu. Teisel poolajal viis Anderson Talisca kodumeeskonna 3:0 juhtima, kuid Andre Gray vastas minut hiljem Al Riyadhi ainsa väravaga. Talisca lisas kohtumise üleminutitel veel ühe värava ja Al-Nassr teenis 4:1 võidu.

Ronaldo tegi pärast mängu ühismeediasse postituse, milles juubelimängule aga suurt tähelepanu ei pööranud. "Kolm punkti juures! Olen meeskonnakaaslastele tänulik, et nad mu 1200. matšini aitasid. Milline teekond, aga me pole veel lõpetanud!" sõnas Saudi Araabia kõrgliiga resultatiivseim mängija.

Al-Nassr on sel hooajal 16 mänguvooruga kogunud 37 punkti ning on liigatabelis teisel kohal. Liidrina jätkab Al Hilal, kes on 16 mänguga kogunud 44 punkti.