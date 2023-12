Timberwolves teenis kuuenda järjestikuse võidu, Celtics alistas Knicksi

Eelmises kohtumises Indiana Pacersi paremust tunnistama pidanud võõrustas klassikalist idakonverentsi rivaali New York Knicksi ning haaras avaveerandil kohe ohjad, kuid ei suutnud pikalt ette rebida. Tasavägiselt kulgenud avapoolaja lõpus tegi Celtics aga väikese spurdi ning poolajale mindi Bostoni 74:65 eduseisul.

Celtics tuli riietusruumist tagasi aga vinge hooga ning kolmandal veerandil paisus eduseis 20-punktiliseks. Otsustaval veerandil jõudis Knicks veel seitsme punkti kaugusele, aga Celtics realiseeris lõpuks 133:123 (33:32, 41:33, 35:30, 24:28) võidu.

Boston jäi neljandal veerandil ilma Jaylen Brownist, kes saadeti esimest korda enda karjääris kahe tehnilise veaga varakult riietusruumi. "Ma arvasin alati, et mu esimene ärasaatmine on midagi põnevat. Võib-olla kähmlus, külakuhi ja kakalus. Aga mitte liigselt emotsionaalne kohtunik, kellel oli halb päev," kritiseeris 27-aastane äär otsust.

Brown lahkus platsilt 17 punkti ja nelja korvisööduga. Celticsi resultatiivseim oli 30 punkti visanud Derrick White, Jayson Tatum panustas 25 punkti, kuue lauapalli ja viie korvisööduga. Lätlane Kristaps Porzingis lisas 21 silma. Knicksi eest viskasid nii Jalen Brunson kui RJ Barrett 23 punkti.

Boston on sel hooajal võitnud 16 kohtumist ning jätkab idakonverentsis 15 võitu teeninud Orlando Magicu ja Milwaukee Bucksi ees liidrina. Knicks on võitnud 12 kohtumist ning on konverentsitabelis üheksandal real ehk play-in kohal.

Minnesota Timberwolves jätkas enda võidukat seeriat, kui alistas koduväljakul Memphis Grizzliese 127:103 (33:31, 27:24, 38:24, 29:24). Kohtumine oli kuni poolajani tasavägine, kuid kolmandal veerandi lõpuks läks Timberwolves 19 punktiga juhtima ning ei vaadanud sealt enam tagasi.

Karl-Anthony Towns panustas võidumängus 24 punkti, seitsme lauapalli ja viie resultatiivse sööduga. Prantsusmaa koondise keskmängija Rudy Gobert tegi suurepärase mängu, lõpetades 16 punkti, 20 lauapalli ja kuue blokiga. Kolmel korral NBA kõige paremaks kaitsemängijaks valitud prantslane liigub selgel kursil enda neljanda säärase auhinna poole.

Timberwolvesi jaoks ei tulnud võit aga ilma ühegi kaotuseta. Puusavigastusega heitlev noor tähtmängija Anthony Edwards veetis platsil vaid kolm minutit ja 43 sekundit, misjärel ta enam väljakule ei astunud.

Minnesota teenis enda kuuenda järjestikuse võidu ning on sel hooajal võitnud kokku 17 kohtumist, olles NBA võidukaim klubi. Läänekonverentsis on teisel kohal 21 mängust 14 võitu kogunud Oklahoma City Thunder, kolmandal kohal on 13 võitu teeninud Dallas Mavericks.

Memphis Grizzlies on sel hooajal võitnud kuus mängu ja kaotanud 15, konverentsis ollakse 13. kohal ning liiga peale on Grizzlies tagantpoolt viies. Samas võiks Memphisel veel optimismi olla, sest tähtmängija Ja Morant vabaneb varsti 25-mängulise võistluskeelu alt.

Dallas Mavericks teenis samuti võidu, kui alistas võõrsil Portland Trail Blazersi 125:112 (37:22, 34:38, 26:30, 28:22). Luka Doncic jätkas suurepärast hooaega ning panustas 32 punkti, kümne resultatiivse söödu ja kuue lauapalliga. Toetav täht Kyrie Irving sai aga teisel veerandil vigastada, kui meeskonnakaaslane Dwight Powell ta jala peale kukkus.

Ajaloolises madalseisus olev San Antonio Spurs kaotas enda 16. järjestikuse mängu, kui pidi kodus Chicago Bullsi 121:112 (24:33, 28:30, 35:20, 34:29) paremust tunnistama. Draft'i esivalik Victor Wembanyama sai aga hakkama suurepärase mänguga, kui panustas 21 punkti ja 20 lauapalliga, saades ühtlasi noorimaks mängijaks NBA ajaloos, kes 20-20 mängu teinud on.

Teised tulemused:

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 125:114

Orlando Magic - Detroit Pistons 123:91

Charlotte Hornets - Toronto Raptors 119:116

Brookly Nets - Washington Wizards 124:97

Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors 138:136 (la.)

Miami Heat - Cleveland Cavaliers 99:111

San Antonio Spurs - Chicago Bulls 112:121

Phoenix Suns - Sacramento Kings 106:114

Denver Nuggets - Houston Rockets 106:114

Utah Jazz - Los Angeles Clippers 103:117