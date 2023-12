Tippude heitluses peale jäänud Juventus tõusis tabeliliidriks

Juventus võõrustas reedel Napolit, kes ei olnud tänavusel hooajal veel võõrsil ühtki mängu kaotanud ja kohtumise alguses oligi kontroll pigem tiitlikaitsja käes. Surve alla jäänud Juventus püsis aga kaitses tugevalt ning vaheajale mindi 0:0 viigiseisul.

Kodufännid ei pidanud pärast teise poolaja avavilet kaua ootama, sest 51. minutil leidis Andrea Cambiaso tsenderdusega üles kaitsja Federico Gatti, kelle pealöök Juventuse 1:0 juhtima viis. Tulises mängus enam väravaid ei sündinudki ja kodumeeskond tõusis vähemalt päevaks Serie A liigatabeli tippu.

Juventus on 15 mänguga kogunud 36 punkti, teisel kohal on 34 punktiga Milano Inter, kes mängib laupäeval Udinesega. AC Milan on 29 punktiga kolmandal kohal, viimane Meistrite liiga koht kuulub Romale, kel on 24 punkti. Sama palju punkte on ka Napolil.