Liiv teenis Poola MK-etapil kaheksanda koha

Kõrgeimas divisjonis näitas kiireimat minekut kolmekordne maailmameister Jordan Stolz, kes lõpetas aja 1.08,64. Temast enam kui sekundi kaugusele jäi jaapanlane Ryota Kohima (+1,09), esikolmikusse mahtus veel hollandlane Hein Otterspeer (+1,16).

26-aastane Liiv lõpetas enda põhidistantsi ajaga 1.09,97, millest piisas Poolas kaheksandaks kohaks. Kaotust võitjale kogunes 1,33 sekundit.

MK-sarja üldarvestuses on Liiv nelja etapiga kogunud kokku 124 punkti, asetsedes tabelis 12. real. Liider on hiinlane Zhongyan Ning 181 punktiga, hollandlane Kjeld Nuis on 163 punktiga teine, kuid tema jättis Poola etapi vahele.

Laupäeval asub Liiv starti ka meeste B-divisjoni 500 meetri distantsil.