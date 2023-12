Tartu Bigbanki räsib Lõuna-Eesti derbi eel viiruslaine

Lõuna-Eesti vollederbi liigatabeli neljanda meeskonna Võru Barrus VK ning teisel kohal oleva Tartu Bigbanki vahel algab laupäeval Võru spordihoones kell 17.00. Bigbanki peatreener Alar Rikberg on pidanud sel nädalal tegelema mitmete meeste haigestumisest tulenevate muredega.

"Sel nädalal on seitse meest olnud erinevate haigustega eemal ja üritame trennide ja muude tegevustega tekitada sellist seisu, et vähemalt mõned jääksid viirustest puutumata. See on üks eesmärk. Teine eesmärk on kuidagi seda seisu siis karikafinaalini hoida, et saaksime seal enam-vähem normaalselt mängida," sõnas Rikberg.

"Ent selle, kes haigetest on põhi- ja kes varumehed, jätan ma Oliver Lüütsepale välja uurimiseks. Aga tõsiselt rääkides, siis Lõuna-Eesti derbi on inimestele põnev vastassseis. Võrul on seljataga raske nädalavahetus, kuhu nad läksid pärast valusat karika poolfinaali kaotust ja siis kaotasid seal ka liigas punkte. Tabeliseis ei peegelda Võru meeskonna taset, eelmise nädalavahetuse kaotatud punktid kukutasid neid lihtsalt, tasemelt on tegu siiski meie lähikonkurendiga," lisas juhendaja.

Barruse loots Oliver Lüütsepp loodab ebaõnnestumised seljataha jätta ja hea energiaga oma fännide ette astuda. "Sellest õnnetust eelmisest nädalavahetusest rääkides, siis seal sai ikkagi määravaks see poolfinaali jäetud mentaalne energia. Meil oli ka kaheksa päeva jooksul neli mängu ja neist kaks esimest karika poolfinaalid, mis olid keerulised ja lõpuks sai energia lihtsalt otsa. Aga nüüd oleme saanud nädala korralikult treenida ja kodusaalis on meil alati hea energia ja hea olla oma fännide ees. Kindlasti tahame lahingut anda," sõnas Lüütsepp.

Liidermeeskond Selver/TalTech võõrustab laupäeval kell 16.00 Jekabpilsi Lušit ning pühapäeval kell 17.00 Daugavpilsi Ülikool/Ezerzemet.

Tallinna klubi peatreener Andres Toobal ütleb, et vaatamata tabeliseisule ja senistele tulemustele ei saa lätlastele allahindlust teha. "Kummagi vastu ei saa minna kuidagi poolkõva suhtumisega. Jekabpilsi puhul ei tea kunagi, millise koosseisuga nad tulevad ja mida ebastandardsem meeskond, seda keerulisem on valmistuda. Karikafinaalile mõeldes, siis kui võimalik, püüan kellelegi puhkust võimaldada, aga peame nädalavahetusel ka natuke Tartu mänguks juba valmistuma ja poolikult me midagi tegema ei hakka," sõnas Toobal.

Pärnu Võrkpalliklubi kohtub samuti kodusaalis laupäeval kell 17.00 Daugavpilsi ning pühapäeval kell 17.00 Jekabpilsi.

Pärnu peatreener Toomas Jasmin loodab kodusaalis punkte juurde teenida. "Daugavpilsiga suutsime võõrsil hästi mängida, Jekabpilsile ei saanud üldse vastu. Aga kindlasti tahame kodus punkte juurde saada. Oluline ka see, et me kodus normaalselt serviksime, see on mõlemas mängus prioriteet number üks ja kui see korras on, siis vast läheb mänguks ka," kommenteeris juhendaja.

Nädalavahetuse eel hoiab Cronimet liigast esikohta jätkuvalt Selver/TalTech, kes on võitnud kõik üheksa mängu ja kogunud 27 punkti. Tartu Bigbankil on teisena 24 punkti ja kaheksa võidu kõrval on saadud kaks kaotust. Kolmas on Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme 17 punktiga, neljas Võru Barrus Võrkpalliklubi 15 punktiga ja viies 12 punktiga Gargždai Amber Volley.

Kuuendalt kohalt leiab 10 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi, neile järgneb üheksa punktiga RTU/Rpbežsardze/Jurmala ning viimasel kohal on kuue silmaga Jekabpilsi Luši.