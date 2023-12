Kraft pidi kvalifikatsioonis Kobayashile alla vanduma

Kobayashi hüppas lennumäel 145,5 meetrit ja teenis sellega 137,9 punkti. Jaapanlasele järgnes MK-sarja üldliider austerlane Stefan Kraft, kes sai 138-meetrise õhulennu eest 134,4 punkti.

Kolmandaks tuli norralane Johann Andre Forfang 133,9 punktiga (145 m). Sakslastest tegi parima tulemuse Andreas Wellinger (132,5 m; 118,1 p), kes sai kokkuvõttes seitsmenda koha.

Artti Aigro lõpetas kvalifikatsiooni 34. kohal. Eestlase hüppe pikkuseks mõõdeti 118 meetrit ja ta sai selle eest 90,6 punkti.

Suure mäe põhivõistlus algab laupäeval kell 17.00.

