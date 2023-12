VIDEO | Shaun Murphy sai reitinguturniiril hakkama maksimaalse seeriaga

Murphy kohtus turniiri esimeses ringis ungarlase Bulcsu Revesziga ning ei andnud vastasele võimalustki. Murphy lõi kohe maksimaalse seeria ehk kogus järjest 147 punkti ning võitiski vastasseisu 1:0. Kokku kestis Murphy suurepärane seeria viis minutit ja kaheksa sekundit.

"See on meelelahutus ja me peame piletiostjate meelt lahutama," ütles Murphy Eurospordile. "Ma naudin seda ja tähistan kohe kindlasti, sest 147 on väga haruldane."

Murphy kohtub Shoot Outi turniiri teises ringis waleslase Dominic Dale'iga.

Turniir lõppes aga eestlase Andres Petrovi (WS 99.) jaoks, kes pidi avaringis kõmr Jamie Clarke'i (WS 54.) 31:19 paremust tunnistama.