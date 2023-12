Aasta parima maadleja tiitli pälvisid Nabi, Vesso ja Reinbok

Täiskasvanutes valiti aasta Kreeka-Rooma maadlejateks Heiki Nabi, kes võitis MM-il 9. koha. Nabit treenivad Ivar Kotkas ja Levi Earl. Aasta naismaadleja täiskasvanutes ning U-23 vanuseklassis on Viktoria Vesso, kelle auhinnakapi lisandus sel aastal U-23 Euroopa meistrivõistluste pronks ning lisaks täiskasavnute EM 7. koht ning U-23 MM-I 5. koht. Vesso treeneriks on Arvi Aavik. Aasta parim vabamaadleja on Erik Reinbok, kes sai MM-il 23. koha. Reinboki treener on Aleksei Hapov.

U-23 vanuseklassi parimaks Kreeka-Rooma maadlejaks valiti veel juunioride hulgas maadlev Artur Jeremejev, kes jõudis U-23 MM-il pronksimatši, aga pidi leppima 5. kohaga. Jeremejev treenib Kristjan Pressi juhendamisel.

U-20 parimaks Kreeka-Rooma maadlejaks valiti U-20 EM-i pronksimees Eerik Pank. Eerik Panga treenerid on Janar Sõber ning Ivar Kotkas. U-20 vanuseklassi parimaks vabamaadlejaks valiti Janar Lips, kes jäi U-20 EM-il 15. ning treenib Ahto Raska isa Jaanek Lips.

U-17 vanuseklassi parimaks naismaadlejaks valiti Lisette Böttker, kes võitis selle vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali. Nagu aasta parimat naismaadlejat Vessot, treenib ka Böttker treener Arvi Aaviku käe all. U-17 vanuseklassi parimaks Kreeka-Rooma maadlejaks valiti Renar Joonas, kes jõudis U-17 EM-il pronksimatšini. Renar Joonase treener on Kristjan Press. Selle vanuseklassi parimaks vabamaadlejaks valiti Nikolai Tarassov, kes saavutas U-17 MM-il 7. koha ning EM-il 8. koha. Nikolai Tarassovit treenib tema isa Jevgeni Tarassov.

U-15 vanuseklassi parimaks naismaadlejaks valiti õpilaste EM-il pronksi võitnud Polina Timšina. Polina Timšina treener on Andrei Jevsejev. Selle vanuseklassi parimaks Kreeka-Rooma maadlejaks valiti EM-il 5. koha saavutanud Raimond Prous, keda treenib Tanel Renter. Õpilaste vanuseklassi parimaks vabamaadlejaks valiti Platon Yastrebov, kes tuli EM-il 19. kohale ning keda treenib Rain Aleksandrov.

Parimaks veteranmaadlejaks valiti Jaanek Lips, kes tuli teist aastat järjest veteranide maailmameistriks. Parimaks parasportlaseks valiti Janno Iljas, kes võitis kurtide maailmameistrivõistlustel kulla. Janno Iljas treenib Raivo Kiilstromi juhendamisel.

Aasta treeneriks valis Eesti Maadlusliit MK Aberg treener Tanel Renteri ning aasta aktiivseimaks kohtuniks valiti Velja Andruse, kes sel aastal sai rahvusevahelise II taseme kategooria.

Eesti meistrivõistluste parimad klubid 2023. aastal olid Kreeka-Rooma maadluses MK Nelson, vabamaadluses MK Tulevik ning naiste maadluses Eesti Maaülikooli SK.