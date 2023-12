West Ham lõi Tottenhami varajasele väravale kaks vastu

Everton võõrustas neljapäeval Newcastle Unitedit ning survestas külalise väravat mängu algusest peale, kuid Newcastle'il õnnestus ka ise paar võimalust leida.

Kohtumine möödus ilma väravata kuni 79. minutini, mil Newcastle enda väljakupoolel palli kaotas. Dwight McNeil viis pommlöögiga Evertoni juhtima, seitse minutit hiljem kahekordistas Abdoulaye Doucoure nende eduseisu ja võidule pani punkti Beto lisaminutite värav, mis andis Evertonile lõpuks 3:0 võidu.

Liigatabelis viiendat kohta hoidev Tottenham alustas koduväljakul West Hami hästi, kui Cristian Romero kohtumise 11. minutil nurgalöögist peaga palli väravasse suunas. Kodumeeskond läks vaheajale 1:0 eduseisuga, kuid loovutas selle 52. minutil, mil Jarrod Bowen rikošeti toel Tottenhami puurilukuga üks-ühele jäi ja seisu viigistas.

74. mänguminutil andis Tottenhami kaitsja Destiny Udogie kehva tagasisöödu, mis tõi väravavahi Guglielmo Vicario enda joonelt ära. James Ward-Prowse sai siis löögile ning tabas posti, kuid West Hami õnneks põrkas pall uuesti ta jala peale ja külalised võtsid 2:1 võidu.

Pärast 15 mänguvooru jätkab liigaliidrina Londoni Arsenal, kes on kogunud 36 punkti. Liverpool on 34 punktiga teisel kohal, Aston Villa on 32 punktiga kolmandal tabelireal ning viimasel Meistrite liiga kohal on tiitlikaitsja Manchester City, kes on kogunud 30 punkti.

Tottenham jätkab kaotusest hoolimata viiendal tabelireal ja on teeninud 27 punkti. Manchester Unitedil on sama palju punkte, Newcastle jääb punkti kaugusele.

Sel hooajal kümnepunktilise karistuse saanud Everton tõusis võiduga väljalangemistsoonist ning asetseb pärast 15 mänguvooru Premier League'is 17. kohal, olles kogunud kümme punkti. Väljalangemiskohtadel on Luton Town (üheksa punkti), Burnley (seitse) ning Sheffield United (viis).