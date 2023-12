Kolmandal veerandajal seitse punkti visanud Pärnu kaotusteseeria pikenes

Pärnu läks vaheajale neljapunktilises kaotusseisus, aga viskas kolmandal veerandajal vaid seitse punkti, sealjuures oldi perioodi keskel pea viis minutit järjest nullil. Kodumeeskond alustas viimast veerandaega 14-punktilises eduseisus ja kaheksast punktist lähemale Pärnut ei lubanud.

Eesti klubi poolelt jõudsid kahekohalise punktisummani 14 punkti visanud Isaiah Hart ning 13 punkti ja 12 lauapalliga panustanud Ivo Van Tamm. Üleplatsimeheks kerkis Kristaps Kilps 19 punkti ja viie lauapalliga.

Neli järjestikust kaotust saanud Pärnu on Eesti-Läti liiga tabelis viie võidu ja seitsme kaotusega 11. kohal, sealjuures on kõigist meeskondadest visatud vähim punkte. Liepajal on seitse võitu ja kuus kaotust.