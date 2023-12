Emaks saanud endine esireket naaseb veel tänavu väljakule ja mõtleb OM-ist

Jaanuaris 36. sünnipäeva tähistav Kerber sai veebruaris tütre emaks, viimati käis ta WTA karusselli raames väljakul eelmisel aastal Wimbledonis. Veel selle aasta lõpus osaleb ta teist korda toimuval segavõistkondade tenniseturniiril United Cup.

Kerber esindab 29. detsembrist 7. jaanuarini Perthis ja Sydneys toimuval United Cupil Saksamaad koos Alexander Zvereviga, sakslased kuuluvad ühte alagruppi Itaalia ja Prantsusmaaga. Kerber loodab, et duo jätkab paarismängus ka Pariisi olümpiamängudel.

"Kui me Austraalias kohtume, räägime sellest [Zvereviga] kindlasti. See [olümpiakuld] teeks mind äärmiselt rõõmsaks. Saksamaa esindamine on alati suureks auks," sõnas 2016. aasta Rio mängudel üksikmängus hõbeda teeninud Kerber, kes lisas, et ta sooviks väga avatseremoonial kanda Saksamaa lippu.

Zverev mängib Pariisis meeste üksikmängu tiitlikaitsjana ja temagi ütles eelmisel kuul Bildiga rääkides, et oleks valmis Saksamaa lipuga avatseremooniale marssima. "Sellest ei saa olla suuremat aud. Olen alati öelnud, et olümpia on sportlase karjääris suurim asi. Oleksin väga rõõmus," ütles Zverev.