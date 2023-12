Autoralli MM-sarjas muudetakse viimasel võistluspäeval antavaid punkte

Rahvusvaheline Autoliit FIA andis kolmapäeval teada, et autoralli MM-sarjas hakkab peatselt kehtima uus punktisüsteem.

Praegu on WRC sarja sõitjatel ideaalselt õnnestuva nädalavahetuse käigus ühe ralliga võimalik koguda 30 punkti ehk MM-etapi võidu eest 25 ning pühapäevase punktikatse võidu eest veel viis silma.

Pühapäevased võistluspäevad on seetõttu tihti aga üsna sündmustevaesed: üldine paremusjärjestus on mõne ralli puhul juba pühapäeva hommikuks sisuliselt selge, mistõttu säästavad sõitjad punktikatseks rehve ja masinat.

""Kinnitatud on uus punktisüsteem tootjatele ning pilootidele ja kaardilugejatele, mille eesmärk on suurendada põnevust ja konkurentsi, eriti pühapäeval," teatas FIA oma pressiteates. "Maailma motospordinõukogu kinnitab ja avalikustab uue süsteemi üksikasjad hiljem." Tõenäoliselt tähendab uus punktisüsteem, et eraldi punkte hakatakse jagama kõigi pühapäevaste kiiruskatsete eest.

Ühtlasi ostustas FIA, et 2025. ja 2026. aastal tohib hooaja jooksul MM-punktidele võistlevatel Rally1 kategooria autodel kasutada maksimaalselt kolme uut hübriidmootorit.