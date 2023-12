Premium liigas ja esiliigades kinnitati saabuva hooaja juhend

Alates ülejärgmisest ehk 2025. aasta hooajast suurendatakse esiliigades duubelvõistkondade maksimaalset kohtade arvu: kummaski liigas võib võistelda kuni viis U-21 või U-19 laiendiga meeskonda ning kahe liiga peale kokku võib selliseid võistkondi olla kuni kümme. Seni on duubelvõistkondade piirarv esiliigade peale kokku olnud kaheksa ning see kehtib ka saabuval, 2024. aasta hooajal, vahendab jalgpall.ee.

Esiliigades muudetakse ka duubelvõistkondade üleminekumängudele pääsemise süsteemi. Kui esiliigas B-s osalev U-21 või U-19 laiendiga duubelvõistkond saavutab võimaluse pääseda esiliigasse otse või läbi üleminekumängude ning esiliigas on samal ajal täis duubelvõistkondade piirang, mängib tõusta sooviv võistkond üleminekumänge esiliiga madalaima U-21 või U-19 laiendiga võistkonnaga. Üleminekumängudes osaleb madalaimal kohal esiliiga duubelmeeskond seejuures ka juhul, kui tabelis asetsetakse seitsmendal või kõrgemal kohal. Sama süsteem hakkab kehtima ka esiliigasse B tõusta soovivatele teise liiga võistkondadele. Seni on duubelvõistkondade piirangu täitumisel jäänud tõusta sooviv võistkond astme võrra kõrgemast kohast ilma ning üleminekumängudele on pääsenud paremuselt järgmine iseseisev klubi.

Uue juhendi järgi tohib mängija, kes on sündinud 2008. aastal või hiljem, seitsme kalendripäeva jooksul mängida kuni kahes EJL-i egiidi all toimuvas mängus. Kui varasemalt ei loetud seitsme kalendripäeva hulka vaid rahvuskoondise mängudes osalemist, siis nüüdsest ei kuulu arvestusse ka Premium liigas mängimine. Lisaks on saabuval hooajal Premium liiga, esiliigade ja litsentseeritud klubide duubelvõistkondadesse lubatud üles anda kuni kolm 2009. aastal sündinud mängijat.

Alates 2024. aastast peavad Premium liigas iga klubi 30 ülesantavast mängijast 22 olema Eesti treenitud mängijad (ETM), varasemalt oli vastav number 25. Mängupäeval peavad protokolli kantud 20 mängijast ETM-staatust kandma 12, seni on see arv olnud 14. See tähendab, et Premium liiga võistkond saab mängupäeval protokolli kanda kõik väljaspool Eestit treenitud mängijad. Korraga võib väljakul olla endiselt kuni viis mitte-ETM mängijat.

Esiliigas ja esiliiga B-s võistlevatesse duubelmeeskondadesse saab üles anda vaid ETM-staatusega mängijaid ehk kõik väljaspool Eestit treenitud elukutselised mängijad peavad kuuluma klubi põhivõistkonna nimekirja. Tegemist on klubidega kevadel peetud dialoogkohtumistel läbi räägitud muudatusega.

Erandina tohib U-21 või U-19 laiendiga võistkonda harrastusjalgpallurina üles anda sellist mitte ETM-i, kes on varem meistrivõistlustel harrastusjalgpallurina osalenud vähemalt ühe hooaja. Endiselt ei tohi sellise mängija elamisluba olla väljastatud jalgpallilisel põhjusel, alates 2024. aastast ei pea elamisloa väljastamisest võistlustele registreerimiseni mööduma kaheksa kuud.

Premium liiga ja esiliigade juhendiga saab tutvuda Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel.