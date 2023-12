Eesti sulgpallinaiskond alustas EM-valikturniiri kindla võiduga

Naiskonnale tõi esimese võidupunkti esireketite mängus Kristin Kuuba Katarina Vargova üle 21:10, 21:8. Teiste reketite üksikmängus oli Ramona Üprus parem Natalia Slobodovast 21:18, 21:18. Kolmandas üksikmängus läks Catlyn Kruusil tarvis Olivia Kladecova alistamiseks kolme geimi, eestlanna jäi lõpuks peale 19:21, 21:9, 21:15.

Ka paarismängud kuulusid kindlalt Eestile. Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel alistasid Slobodova ja Vargova 21:13, 21:7 ning Kruus ja Üprus olid 21:11, 21:12 paremad Johanka Ivanovicovast ja Olivia Kladecovast.

Eestiga ühes alagrupis on lisaks Slovakkiale Aserbaidžaan ja Šotimaa. Reedel mängib Eesti võõrustajatega ja laupäeval alagrupi soosiku Šotimaaga. Alagrupist pääseb edasi veebruaris Poolas mängitavale finaalturniirile vaid alagrupi võitja.

Eesti meeskond mängib samal ajal valikturniiri Saksamaal. Nende esimene vastane on reedel alagrupi favoriit Saksamaa. Koondise treeneri Heiki Sorge sõnul ootab ta meeskonnalt eeskätt igas mängus võitluslikku mängu: "Võistluse tabelit vaadates on meil kolm ülesannet. Kõige raskem on mäng Saksamaaga ja eks see annab pildi, mida järgmistest kohtumistest loota võib. Soome alistamine on reaalsem ülesanne, aga nõuab kindlasti täielikku õnnestumist. Kolmas ehk miinimum eesmärk on alistada Malta."