Doncic tegi kolmikduubliga NBA ajalugu

Doncic tõi esimese poolajaga 29 punkti, võttis kümme lauapalli ja andis kümme tulemuslikku söötu. Kunagi varem pole NBA-s avapoolajal vähemalt 25-punktilist kolmikduublit tehtud.

Üldse oli see Doncici karjääri 60. kolmikduubel, sellega tõusis ta NBA kõigi aegade tabelis kolmikduublite arvestuses üheksandaks, möödudes Larry Birdist. Alates 2000. aastast olid seni vaid kolm mängijat esimese poolajaga kolmikduublini jõudnud – Russell Westbrook ja Nikola Jokic kahel korral ning Domantas Sabonis korra.

"Päris uskumatu," nentis hiljuti isaks saanud Doncic enda ajaloolise kolmikduubli järel. "Ma ei tea, mida öelda. Me kõik teame, kes on Larry Bird, nii et see on päris eriline."

Doncic jõudis 60 kolmikduublini 349 põhihooaja mänguga, Bird mängis enda karjääri jooksul 897 põhihooaja kohtumist.

Viimast veerandaega pingilt jälginud Doncic lõpetas mängu 40 punkti, kümne lauapalli ja 11 korvisööduga. Kyrie Irving lisas 26 punkti. Jazzi parim oli Ochai Agbaji 21 punktiga.

Philadelphia 76ers sai võõrsil 131:126 jagu Washington Wizardsist, võitjate ridades tõi Joel Embiid koguni 50 punkti, lisaks võttis ta 13 lauapalli ja andis seitse resultatiivset söötu. See oli Embiidi karjääri kuues mäng, kus ta on vähemalt 50 punkti visanud.

Tulemused:

Cleveland – Orlando 121:111

Detroit – Memphis 102:116

Washington – Philadelphia 126:131

Toronto – Miami 103:112

Atlanta – Brooklyn 113:114

Minnesota – San Antonio 102:94

Chicago – Charlotte 111:100

Houston – Oklahoma City 110:101

Dallas – Utah 147:97

Golden State – Portland 110:106

LA Clippers – Denver 111:102