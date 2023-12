13-aastane snuukri imelaps alistas profituuri mängija

Shoot Outi turniiri mängitakse tavapäraselt erinevate reeglitega, sest paremus selgitatakse vaid ühe partii abil. Hongkongi lipu all mängiv Liu teenis turniirile vabapääsme, kui ta võitis tänavused Inglismaa U-14 meistrivõistlused. Shoot Outi turniiri avaringis läks Liu vastamisi maailma edetabelis 101. real paikneva Ishpreet Singh Chadhaga ja võitis kohtumise 57:52.

Liu ei suutnud oma võitu uskuda. "Alguses olin natukene närviline, aga andsin endast parima. Ma ei oodanud võitu. Tahtsin lihtsalt nautida siin mängimist. Enesetunne on hea ja mulle tundub, et meeldin publikule." sõnas ta mängu järel.

Andekas tulevikutegija avaldas ka, kelle järgi ta endale nime sai. "Suur tänu minu vanematele, et nad mind Sheffieldist siia sõidutasid. Minu ema armastab Shaun Murphy't ja sellepärast ta andis mulle nime Shaun!".

Swanseas on tiitlikaitsjana võistlustules inglane Chris Wakelin (WS 23.), kes sai avaringis 72:62 jagu hiinlasest Pang Junxust (WS 32.). Turniiril osaleb ka Andres Petrov (WS 99.), kes kohtub neljapäeval avaringis kõmr Jamie Clarke'iga (WS 54.).

Shaun Liu has just beaten Ishpreet Singh Chadha 57-54 in the Shootout!#ClockIsTicking | @BetVictor pic.twitter.com/5jnzyKBnVe