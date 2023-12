Kaks hilist väravat purustasid Euroopa meistri olümpiaunistuse

Rahvuste liiga A-divisjoni esimeses alagrupis jagasid viimase vooru eel esikohta Inglismaa ja Holland. Kuna Inglismaa sai eelmises voorus Hollandist jagu, siis otsustas alagrupi võitja parem väravate vahe. Inglismaa vajas Šotimaa vastu vähemalt kolme värava võrra suuremat võitu kui Holland, kes võõrustas samal ajal Belgiat.

Inglismaa juhtis vaheajaks Šotimaa vastu 4:0. Holland oli selleks hetkeks suutnud Belgiale ainult ühe värava lüüa. Kuigi Holland lõi kohe teise poolaja alguses teise värava, suutis ka Inglismaa mängu jätkudes eduseisu kasvatada, haarates 5:0 eduseisu.

Kõik näis minevat inglannade jaoks hästi, kuni Holland lõi teise poolaja 90+1. minutil kolmanda värava. Inglismaa sai küll samal ajal oma kuuenda tabamuse kirja, kuid Šotimaal kõlanud lõpuvile järel lõi Holland 90+5. minutil Belgiale veel ühe värava, teenides lõpuks 4:0 võidu. Nõnda sai alagrupis tänu paremale väravate vahele esikoha Holland ja Inglismaa langes konkurentsist.

The moment England found out about the Netherlands last minute goal pic.twitter.com/dZCsx3ZUqS — lane (@lanesfoord) December 5, 2023

"Me arvasime, et kuuest väravast piisab. See ei pidanud nii minema. Oleme täiesti muserdatud. Tegime väljakul kõik, mis võimalik. Sellest on väga raske üle saada," nentis Inglismaa staarründaja Beth Mead.

Lisaks Hollandile mängivad esimesel naiste Rahvuste liiga finaalturniiril ka valitsev maailmameister Hispaania, Saksamaa ja Prantsusmaa. Rahvuste liiga finaalturniirilt teenib üks võistkond pileti järgmisel suvel toimuvatele Pariisi olümpiamängudele. Prantsusmaa on korraldajana juba kindlustanud koha olümpiamängude jalgpalliturniiril.

Rahvuste liiga finaalturniiri poolfinaalpaarid selguvad 11. detsembril. Mängud toimuvad 2024. aasta veebruarikuus.

Rahvuste liiga A-divisjon alagrupiturniiri järel:

A1: 1. Holland 12 p, 2. Inglismaa 12 p, 3. Belgia 8 p, 4. Šotimaa 2 p.

A2: 1. Prantsusmaa 16 p, 2. Austria 10 p, 3. Norra 5 p, 4. Portugal 3 p.

A3: 1. Saksamaa 13 p, 2. Taani 12 p, 3. Island 9 p, 4. Wales 1 p.

A4: 1. Hispaania 15 p, 2. Itaalia 10 p, 3. Rootsi 7 p, 4. Šveits 3 p.