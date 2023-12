Tartu Tammeka parim väravakütt lahkub klubist

24-aastane Nõmme Unitedi kasvandik liitus Tammekaga 2021. aastal. Mätas lõi kolme hooaja jooksul Premium liigas 87 mänguga 25 väravat. Tänavu oli ta kõrgliigas 10 tabamusega Tammeka resultatiivseim mängija.

"Tahan tänada Tammekat võimaluse eest esindada Tartut ja kanda siniseid värve viimase kolme aasta jooksul. On olnud raskemaid ja kergemaid aegu, aga mis peamine - klubi on alati püsinud ühtne. Kõige rohkem jään igatsema imelisi meeskonnakaaslasi ja staff'i, kes minu arengusse palju panustanud on," sõnas Mätas.

Lisaks Mätasele on praeguse seisuga Tammekast lahkunud veel ka kauaaegne Eesti koondislane Sander Puri, kes otsustas putsad varna riputada.