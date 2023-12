Newcastle United sai järjekordse halva teate

31-aastane inglane nihestas laupäeval mängus Manchester Unitediga õlga ja peab minema operatsioonile. Peatreener Eddie Howe' sõnul jääb ta kevadeni eemale.

"Mõistagi on tal tuju läinud, sest ees ootavad suured mängud ja samuti Euroopa meistrivõistluste finaalturniir," kommenteeris Newcastle'i juhendaja.

"Mõtleme tema peale, sest see on meie jaoks taas üks imelik vigastus. Pole kahtlustki, et ta vajab operatsiooni ja ta on mõnda aega väljas, arvatavasti umbes neli kuud."

Newcastle United maadleb vigastuskriisis, sest erinevate traumadega on eemal ka ründaja Callum Wilson, ääremängija Harvey Barnes, poolkaitsjad Jacob Murphy ja Joe Willock ning kaitsjad Sven Botman ja Dan Burn.

Pope mängis sel hooajal saatusliku hetkeni kõikides mängudes kõik minutid ja vigastus on tekitanud küsimuse, kas jaanuaris võib Newcastle talle asendust otsida. Meedias on juba spekuleeritud Manchester Unitedist lahkunud David de Gea nimega.

"Olen näinud meedias pealkirju nii väravavahtide kui ka teiste mängijate kohta," sõnas Howe. "Ma ei ole kellegi kohti uurinud. Kui peaksime praegu kedagi hankima, siis värbaksime mängijaid igasse liini. Praegu on teistel väravavahtidel võimalus oma positsioone kinnistada."

Järgmisel nädalal seisab Newcastle'il ees ülioluline Meistrite liiga kodumäng AC Milaniga. Vaid võit võimaldaks karmist F-alagrupist kahe hulka jõuda, aga selleks tuleb loota ka Dortmundi Borussia abile mängus Pariisi Saint-Germainiga.