Venemaa laskesuusatajatel on iga padrun arvel

Rahvusvaheliselt areenilt eemaldatud Venemaa laskesuusatajatel on raskusi ka kodumaal toimetamisega, sest sanktsioonide tõttu napib neil varustust.

Alates eelmisest hooajast on Venemaa laskesuusatajad võistelnud kodustel karikavõistlustel, aga ka nendeks pole lihtne valmistuda.

"Ega me sellest palju ei räägi, aga padruneid on praegu raske leida. Igaüks laseb seda, mis kätte juhtub," tunnistas teatesõidu maailmameister Anton Babikov telekanalile Matš TV. "Enne tulistasime maailma parimaid padruneid, aga nüüd on alles vaid mõned ülejäägid."

1980. aastatel Nõukogude Liidu koondisesse kuulunud laskesuusataja Dmitri Vassiljev kinnitas noorema kolleegi sõnu. "Babikovi jutt vastab tõele," lausus ta veebiküljele Legalbet.ru.

"Selles valdkonnas on sanktsioonid andnud kõva löögi. Varem võisteldi imporditud padrunitega, aga need ei ole enam Venemaal kättesaadavad."

Vassiljevi sõnul toodab laskesuusatamise padruneid ka üks Venemaa vabrik, aga nende kvaliteet andvat soovida. Parim toodang pärinevat Saksamaalt, kes aga hetkel hoiab eksporditegevuselt tähelepanelikult silma peal.

"Nad jälgivad sanktsioone väga hoolikalt. Meile nad neid ei müü ja see on probleem."

Venemaa laskesuusaliidu juhatusse kuuluv endine laskesuusataja Anna Bogali on ka varem probleemi kinnitanud ja tema sõnul kannatab kujunenud olukorras enim järelkasv.

Tänavu jaanuaris teatas Venemaa spordiaseminister Azat Kadõrov, et Venemaa sport sõltub varustuse osas suuresti importkaubast ja kaasnevate kulude tõttu on Venemaal endal keeruline asendust toota.