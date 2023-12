Barcelona esiväravavaht läheb lõikusele

"Pärast põhjalikku nõupidamist klubi meditsiiniteenistuse ja erinevate ekspertidega otsustasime kirurgilise protseduuri kasuks," teatas koondisetreeningul alaseljale viga teinud ter Stegen ühismeedias.

"Paus häirib mind ilmselgelt, aga see on õige ja turvaline otsus, et olla parimas konditsioonis nii minu klubi Barcelona kui ka rahvuskoondise mängudeks."

Barcelona ega ter Stegen ei ole maininud, millal võiks sakslast tagasi oodata, aga kohaliku meedia teatel venib paus mitmenädalaseks ja esiväravavaht ei pruugi naasta ka veebruaris toimuvateks Meistrite liiga esimesteks sõelmängudeks.

31-aastane ter Stegen on pidanud sel hooajal Kataloonia klubi eest 17 kohtumist ja saanud kirja kaheksa nullimängu. Mullu teenis ta Hispaania kõrgliiga parimale väravavahile mõeldud Zamora trofee.