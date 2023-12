Kreeka jalgpallikohtunikud jätavad vile taskusse

Probleemid jalgpallis on püsinud juba pikka aega. Lisaks kohtunike ähvardamistele tuleb rinda pista korruptsiooni ja kokkuleppemängudega. See on tekitanud laialdast rahulolemast ja vähenenud on ka pealtvaatajate hulk.

Jalgpallikohtunikke rünnatakse Kreekas sageli, sealjuures nende kodusid ja autosid. Näiteks novembris visati pomme kohtunik Andreas Gamarise poodi. Mõne päeva eest sai väidetava tapmisähvarduse Anastasios Papapetrou, kes oli vaid loetud päevad varem kõrgliiga mängu vilistanud.

"Viimastel aastatel on Kreeka ja välismaa kohtunikud olnud püsivalt sihtmärgid, peksukotid ja patuoinad olukorras, kus vastutusest hiilitakse kõrvale," kirjutasid kohtunikud kirjas Kreeka jalgpalliliidule.

"Avaldused, mis jäävad karistamata, kiusamine, ähvardused, verbaalsed ja füüsilised rünnakud - need on vaid mõned teemad, mis on teinud olukorra jalgpallis toksiliseks."

Sarnaselt teistele jalgpalliliigadele kommenteerivad kohtunike tegevust ka jalgpallurid, treenerid ja ametnikud ning viimastel hooaegadel on olukorra leevendamiseks kaasatud kohtunikke ka välismaalt.

"Selle kõige tulemusel on kõrgliiga kohtunikud ja abikohtunikud otsustanud alates 14. voorust mänge mitte teenindada, kuni meie turvalisus on tagatud," jätkati kirjas. "Selle aktsiooniga soovime kaitsta ennast ja oma perekondi."

Kreeka jalgpallikohtunikud soovivad kohtuda ka riigi peaminister Kyriakos Mitsotakisega.