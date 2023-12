Külaliste tugev avapoolaeg Raplale võimalusi ei jätnud

Külalismeeskond otsustas matši saatuse avapoolajaga, kui läks vaheajale juba 55:30 eduseisus. Rapla võitis küll kaks viimast veerandaega, aga kaotusseisu 17 punktist väiksemaks kahandada ei suutnud.

Riia meeskond tabas väljakult viskeid 47-protsendiliselt, Rapla saatis läbi rõnga 63 viskest 24 (38 protsenti). Lauavõitlus kuulus Zellile 47:35, Rapla tegi 15 pallikaotust ja vastased kolm vähem.

Martin Paasoja viskas Rapla resultatiivseimana 13 punkti, aga tegi ka neli pallikaotust ja viis viga. Eric Hunteri arvele jäi 11 punkti ja kolm meest kogusid kaheksa silma. Isiah Osborne kogus üleplatsimehena Riia meeskonna kasuks 21 punkti.

Rapla on 14 mängust võitnud neli ja on sellega tabelis 12. kohal, Riia on kümne võidu ja nelja kaotusega kolmandal kohal.