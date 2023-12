Euroopa esimese naistele mõeldud pokkerifestivali võitis leedulanna

Möödunud nädalavahetusel lõppes Tallinnas Euroopa esimene naiste pokkerifestival Queens of Tallinn 2023, millest võttis osa üle saja naise 15 riigist.

Kolm päeva kestnud põhiturniirile tehti 65 sisseostu ning selle 19 246-eurone auhinnafond jagunes kaheksa finalisti vahel. Finaali kindla liidrina alustanud leedulanna Marta Porter ei andnud võitu käest ning teenis 6167 eurot.

Eestlastest oli parim viiekordne Eesti meister Catlin Müür, kes saavutas teise koha. Müüri Saagiks jäi 4050 eurot. Kolmandana lõpetanud Indre Martoviciutet premeeriti 2740 euroga. Eestlastest jõudsid finaali veel ka Hanna Heinlo, Giedre Valgemäe ja Evely Pihela.

"Festivalil valitses äärmiselt positiivne õhkkond, mängijad ja korraldajad olid üksteise suhtes toetavad ning omavaheline suhtlus äärmiselt soe," märkis põhiturniiril kaheksandaks tulnud pokkerimängija Pihela. Sama kinnitas ka festivali tähtsaima turniiri võitnud Marta Porter, kes tõdes, et nautis igat lauas veedetud minutit ning lubas – kui vähegi võimalik – ka järgmisel aastal tagasi tulla.

Lisaks auhinnarahale premeeriti põhiturniiri võitjat kullatud ning tavaturniiride parimaid hõbedase, spetsiaalselt selle ürituse tarbeks disainitud kaelakeega. Eestlased suutsid võita kolm turniiri – Kelly Limonova oli parim NLH Progressive Bounty ning Giedre Valgemäe Turbo Holdem mänguformaadis. Festivali ainsa ka meestele avatud Ladies and Gentlemen turniiri võitis ülikogenud turniirimängija Imre Leibold.

Neli päeva väldanud Queens of Tallinn pokkerifestivalist võttis osa üle 150 mängija 15 riigist, rohkem kui 100 olid naised. Olympic Casino ja OlyBet Groupi pokkerijuht Christer Larsson tänas kõiki osalejaid ning lubas, et Queens of Tallinn toimub ka järgmistel aastatel.

"Esimese naistele mõeldud pokkerifestivaliga tahame anda naistele rohkem võimalusi end võistlusolukorras teiste naismängijate vastu proovile panna ning luua kontakte teiste tasemel naismängijatega. Oleme väga õnnelikud paljudelt naismängijatelt saadud positiivse tagasiside üle," sünas Larsson.