Esimene Premier League'i treener sai sule sappa

46-aastasest Heckingbottomist sai Sheffieldi peatreener 2021. aasta novembris. Kui mullu lõpetas Sheffield Inglismaa esiliigas teisel kohal ja tagas koha tippseltskonnas, siis tänavu on Mihkel Aksalu kunagine koduklubi 14 mängust võitnud vaid ühe, viigistanud kaks ja kaotanud ülejäänud 11 kohtumist. Eelmises voorus kaotas Sheffield oma lähimale konkurendile Burnleyle koguni 0:5.

"Tundsin, et pärast viimaseid mänge oli see vajalik otsus. Tema asendaja on teinud Sheffieldi jaoks suuri asju ja tunneb klubi igast küljest. Nii et ma tunnen end selle otsuse suhtes ühest küljest hästi, aga teisalt tunnen tohutut austust Pauli tehtud töö vastu," kommenteeris treenerivahetust Sheffieldi omanik prints Abdullah.

Heckingbottomi ameti võtab üle 56-aastane Chris Wilder, kes töötas Sheffieldi peatreenerina aastatel 2016 kuni 2021. Wilder sõlmis klubiga pooleteist aasta pikkuse lepingu.

Sheffieldi järgmine kohtumine leiab aset juba kolmapäeval, kui kodumurul võõrustatakse Liverpooli.

