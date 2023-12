Avaperioodil lustinud Coyotes jätkas kulmukergitavat seeriat

Coyotesi kasuks viskas kaks väravat Nick Schmaltz ning veel said käe valgeks Logan Cooley, Michael Carcone, Jason Zucker ja Nick Bjugstad. Alexander Kerfoot ja Clayton Keller andsid mõlemad kolm tulemuslikku söötu. Võitjate väravat kaitsnud Connor Ingram tegi hooaja teises nullimängus 26 tõrjet.

"Kui sa võidad, siis on kõigil lust mängida. Mul on väga hea meel näha, et kõik teevad teineteise kasuks tööd. Me surume kaitses isegi siis, kui oleme 6:0 ees. Eriti täna tahtsime seda Connori [Ingram] jaoks teha, sest ta vääris nullimängu," ütles Schmaltz mängu järel.

Viimased paar hooaega turniiritabeli põhjas veetnud Coyotes on praeguse viiemängulise võiduseeria jooksul alistanud viis viimast Stanley karika võitjat (Capitals, St. Louis Blues, Tampa Bay Lightning, Colorado Avalanche ja Vegas Golden Knights). Tegemist on klubi pikima võiduseeriaga pärast 2019. aasta kevadet, kui võideti järjest kuus mängu.

"See on selline seeria, mida meie fännid tahavad näha. Nüüd on kodus lõbus mängida ja meie toetajad on sellest vaimustuses," lisas Schmaltz.

Võiduga tõusis Coyotes läänekonverentsis 28 punktiga seitsmendale kohale. Capitals on idakonverentsis 26 punktiga üheksas.

Teised tulemused:

Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 2:1

Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 4:0

Montreal Canadiens - Seattle Kraken 4:2

Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 2:1

Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 1:2