FIFA kehtestas Nõmme Kaljule üleminekukeelu

Nõmme Kaljut ähvardas üleminekukeeld, sest esindusmeeskonna endise peatreeneri Eddie Cardoso ennetähtaegselt lõpetatud leping polnud klubi poolt välja makstud, vahendab Soccernet.ee.

FIFA otsustas tänavu 23. mail, et Kaljul tuleb Cardosole lepingu lõpetamise eest kompensatsioon tasuda ning otsusele lisati juurde klausel, et kui makse pole sooritatud 45 päeva jooksul, siis keelatakse Nõmme Kaljul uute mängijate – riigisiseselt või rahvusvaheliselt – registreerimine, kuniks summa on tasutud.

Juulis pöördus Kalju FIFA otsusega rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS), lootuses vaidlustada, kuid klubi tegi hiljem kannapöörde ja Kalju president Kuno Tehva lubas, et Cardoso saab raha kätte siis, kui see klubile sobib.

Kuna Cardoso pole tänaseni kogusummat kätte saanud, otsustas FIFA keelata Kaljul kolme üleminekuakna ehk pooleteise aasta jooksul uute mängijate rahvusvaheliselt registreerimine. Lisaks nõuab FIFA, et Eesti Jalgpalli Liit kehtestaks Kaljule sarnase keelu riigisiseselt.

Tehva ütles Soccernetile, et Kalju saab keelust priiks, kui Cardosole laekub kogusumma. "Meil on vaja veel väike makse ära teha, umbes pool on tasutud. Kuna meie üleminekuaken avaneb jaanuaris, siis proovime detsembri jooksul selle ülekande ära teha," teatas Kalju eestvedaja.

