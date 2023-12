TÄNA OTSE | Kas EM-i hiilgavalt alustanud Jefimova ja Tribuntsov murravad finaali?

Teisipäeval algasid Rumeenias Otopenis ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlused. Täna õhtul ujuvad poolfinaalides viis eestlast, lisaks on finaalis võistlustules meeste teatenelik. ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet kell 18.15. Kommenteerivad Helar Osila ja Martti Aljand.

Hommikustest eelujumistest pääsesid edasi Eneli Jefimova, Ralf Tribuntsov, Maria Romanjuk, Daniel Zaitsev, Alex Ahtiainen ja meeste 4×50 m vabaujumise teatenelik.

Ralf Tribuntsov püstitas Eesti rekordi 50 m seliliujumises ajaga 23,28. Novembris sai ta Espoos toimunud võistlusel kirja aja 23,43. Kokkuvõttes kuulus Tribuntsovile paremuselt kolmas aeg, temast kiiremad olid vaid prantslane Mewen Tomac (23,16) ja sakslane Ole Braunschweig (23,25).

Eneli Jefimova näitas parimat minekut 100 m rinnuliujumises, teenides esikoha ajaga 1.04,28. Paar nädalat tagasi püstitatud Eesti rekordist jäi puudu 0,27 sekundit. Maria Romanjuk sai samal distantsil üheksanda koha ajaga 1.05,74 (+1,46).

Meeste 100 m liblikujumisest pääsesid poolfinaali Daniel Zaitsev ja Alex Ahtiainen. Zaitsevile tõi üheksanda koha aeg 51,10 (+1,96) ning Ahtiainen oli 17. ajaga 51,90 (+2,76). Parima aja ujus šveitslane Noe Ponti (49,14).

Meeste teatenelik koosseisus Tribuntsov, Zaitsev, Ahtiainen ja Kregor Zirk pääses 4×50 m vabaujumises viimasena ehk kaheksandana finaali, lõpetades ajaga 1.26,85 (+3,04).

Zirk oli võistlustules veel ka 400 m vabaujumises, kus ta lõpetas 17. kohal (3.43,29; +4,10) ja jäi finaalist välja. "Esimese stardi kohta enam-vähem. Koht ei ole midagi positiivset, kuid enesetunne vees ei olnud halb. Lihtsalt ei olnud seda võimu, et täna liidritega kaasa minna," nentis Zirk. "Tase on üldpildis ikka julm, sest kaks aastat tagasi sai finaali kaks sekundit aeglasema ajaga. Nüüd keskendun järgmistele distantsidele ja usun, et lähen iga stardiga paremaks," lisas ta.

Aleksa Gold ja Mariangela Boitšuk said 50 m vabaujumises vastavalt 33. (25,43; +1,60) ja 40. koha (25,76; +2,02) ning poolfinalistide sekka ei mahtunud.

Õhtul selguvad medalistid meeste 400 m vabaujumises, naiste 400 m kompleksujumises ning meeste ja naiste 4x50 m vaba teateujumises.