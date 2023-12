NBA hooajasisesel turniiril selgusid esimesed poolfinalistid

Pacers alistas koduväljakul Boston Celticsi 122:112 (22:24, 26:31, 37:23, 37:34). Mängu murdehetk leidis aset poolteist minutit enne normaalaja lõppu, kui seisul 105:105 sooritas Pacersi mängujuht Tyrese Haliburton nelja punkti rünnaku. Järelejäänud aja jooksul Celtics neljast punktist enam lähemale ei jõudnud.

23-aastane Haliburton tegi ühtlasi oma karjääri esimese kolmikduubli, lõpetades mängu 26 punkti, 13 resultatiivse söödu ja 10 lauapalliga. Buddy Hield lisas 21 silma ning Myles Turner hankis 17 punkti ja 10 lauapalli. Enam kui pooled Celticsi punktidest viskasid Jayson Tatum ja Jaylen Brown, kes panustasid vastavalt 32 ja 30 punktiga.

Pacers kohtub neljapäevases poolfinaalis Milwaukee Bucksi või New York Knicksiga.

The Pacers went on an ELECTRIC 16-6 run late to secure the W and advance to the In-Season Tournament Semifinals in Vegas



