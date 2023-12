Jürgens juhtis Nevežise hooaja teise võiduni

Avaveerandil kuue punktiga juhtima asunud Nevežis läks teisele veerandile vastu minimaalse 23:22 eduga, kuid poolajapausiks oli kodupubliku ees eduseis seitsmele punktile kasvanud. Otsustavaks veerandiks lihvis BC Gargždai vahe kahele punktile, kuid Nevežis pani enda paremuse maksma ning võitis lõpuks kohtumise 92:80 (23:22, 25:19, 18:23, 26:16).

Nevežise eest panustasid nii ameeriklane Zane Waterman kui Jürgens 22 punktiga. Eestlane tabas väljakult 16-st viskest kaheksa (kahesed 6/11, kolmesed 2/5), vabaviskejoonelt tabas ta kõik neli viset. Lisaks jäi tema arvele kolm lauapalli, kaks resultatiivset söötu, üks blokk ja üks vaheltlõige. Sean McNeil lisas omalt poolt veel 18 punkti.

Gargždai eest viskasid kolm mängijat vähemalt 15 punkti, leedulane Justas Furmanavicius skooris 17 punkti ning haaras üheksa lauapalli.

Nevežis on võitnud kaks kohtumist ning kaotanud kümme ja asetseb Leedu kõrgliiga tabeli eelviimasel real, edestades vaid ühe mängu võitnud Šiauliai meeskonda. Liigatabeli tipus on BC Wolves, kes on võitnud 11 mängu ja kaotanud ühe, neile järgnevad kümne võidu ja kahe kaotusega Kaunase Žalgiris ja Rytas.