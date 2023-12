Nädal piiri taga: eestlased tegid koduklubide eest häid esitusi

Saksamaa meistriliigas sai Timo Tammemaa ja Robert Tähe koduklubiks olev Berliini Recycling Volleys kirja 3:0 (25:19, 25:16, 25:22) võidu Dachau vastu. Täht kerkis oma meeskonna parimaks 13 punktiga (+3), Tammemaa ei mänginud. Liigas on Berliin 20 silmaga esimene, vahendab volley.ee.

Kertu Laak ja Bielsko-Biała BKS Bostik pidasid eelmisel nädalal CEV Cupi kaheksandikfinaali avamängu ning pidid tunnistama teise Poola klubi Chemiku 3:0 (25:23, 25:13, 25:19) paremust. Laagilt kaheksa punkti (+5).

Horvaatia kõrgliigas teenis võidulisa Sten Perilluse koduklubi MOK Mursa-Osijek, alistades 3:0 (26:24, 25:19, 25:18) OK Kaštela Ribola. Perillus panustas kolme geimiga neli punkti (+2). Tabelis ollakse 22 punktiga liidrikohal.

Austria kõrgliigas teenis järjekordse võidu Mihkel Varblase tööandja Innsbrucki Hypo Tirol, saades 3:0 (25:18, 25:19, 25:18) jagu Amstettenist. Eestlasest temporündaja seekord kaasa ei teinud. Tabelis on Innsbruck 22 punktiga teine.

Bulgaaria naiste kõrgliigas teenis Melissa Varlõgina koduklubi CSKA 3:1 (25:17 19:25, 25:20, 25:18) võidu Slavia üle. Tabelis ollakse 15 punktiga teisel kohal.

Bulgaaria meeste kõrgliigas tegi Markus Uuskari taas ilusa esituse, tuues Dobrudzha 07 ridades 23 punkti (+10), ent meeskond pidi vastu võtma 2:3 (25:22, 20:25, 20:25, 25:16, 12:15) kaotuse Marek Union Ivkonilt.

Võidukas oli aga Markkus Keele tööandja Cherno More, olles 3:1 (25:21, 22:25, 25:13, 25:20) parem Pirinist. Keel tõi lisaks meeskonna rünnakute juhtimisele ka kaks punkti (-1). Tabelis on Cherno More kaheksa punktiga üheksas ja Dobrudzha samuti kaheksa punktiga koht tagapool.

Itaalia esiliigas aitas Karli Allik Santa Croce Kemas Lamipeli meeskonnal 3:0 (25:14, 25:18, 25:22) alistada Castellana Grotte. Allik tõi seitse punkti (+2). Liigatabelis on eestlase tööandja kaheksa punktiga 12. kohal.

Katari meistriliigas sai Oliver Venno koduklubi Al Rayyan eelmisel nädalal tabelisse kolm lisapunkti, kui 3:0 (25:17, 25:15, 27:25) oldi paremad Al Khorist. Vennolt 12 punkti (+8). Tabelis on Al Rayyan 12 punktiga esikohal.

Argentina kõrgliigas käis platsil Kevin Saar, kelle tööandja UPCN Voley Club pidas kaks mängu. Esmalt saadi 2:3 (22:25, 12:25, 25:13, 25:21, 14:16) kaotus Club Asociación Mutual Policialilt, eestlasest nurgaründajalt kümme punkti (+4). Seejärel saadi aga tulemusega 3:0 (25:18, 25:16, 25:17) jagu Club Atlético River Plate´ist, Saarelt kaheksa punkti (+6). Tabelis ollakse üheksa punktiga neljandad.

Belgias kohtusid omavahel Renet Vankeri koduklubi Maaseiki Greenyard ja Alex Saaremaa koduklubi Aalsti Lindemans ning Maaseik pidi kodus vastu võtma 0:3 (20/25 20/25 17/25) kaotuse. Vanker juhtis oma meeskonna rünnakuid osaliselt, Saaremaa panustas kolme geimiga kuus punkti (+5).

Stefan Kaibaldi tööandja Leuveni Haasrode sai kodus 2:3 (27/25 22/25 32/34 25/22 10/15) kaotuse Guibertinilt. Tabelis on 16 punktiga esikohal Henri Treiali tööandja Roeselare Knack, Leuven on 13 punktiga teine, Aalst 11 punktiga neljas ja Maaseik kümne punktiga kuues.

Rumeenia meeste kõrgliigas oli eestlastel edukas nädal. Robert Viiber ja Bukaresti Steaua said kirja 3:0 (25:20, 25:18, 25:20) võidu Baia Mare üle. Viiber ei mänginud.

3:0 (25/18 25/19 25/19) võidu sai kirja peatreener Rainer Vassiljevi ja statistik Kermo Basovi tööandjaks olev Zalau, alistades Timisoara Ülikooli.

Brasovi Corona (abitreener Märt Pajusalu) teenis samuti 3:0 (25:14, 25:15, 25:23) võidu Cluj üle. Tabelis on Brasov 22 punktiga esikohal, Steaua 17 punktiga neljas ja Zalau 8 punktiga kaheksas.

Rumeenia naiste kõrgliigas pidid Kadi Kullerkann ja Targoviste tunnistama Brasovi Corona 3:1 (25/21 25/14 23/25 25/20) paremust. Kullerkann sekkus episoodiliselt ja panustas ühe punkti (-1). Tabelis hoiab Targiviste 19 silmaga kolmandat positsiooni.

Šveitsi meistriliigas sai Valentin Kordase ja Joosep Kuriku tööandja Genfi Genois kirja 3:1 (36:38, 26:24, 25:14, 25:21) võidu Amriswili vastu. Kordaselt üleplatsimehena 24 punkti (+14), Kurik vähese mänguajaga skoori ei avanud. Tabelis hoiab Genfi klubi 17 punktiga esikohta.

Prantsusmaa meeste kõrgliigas teenis 3:0 (25/15 25/22 25/16) võidu Märt Tammearu tööandja Tours, alistades selle skooriga Narbonne´i. Eestlasest nurgaründaja panustas võitu 11 punkti (+9) ning pälvis ka mängu MVP-tiitli. Ardo Kreek ja Arago de Sete pidid aga vastu võtma 2:3 (27/25 24/26 35/33 21/25 10/15) kaotuse Nantes Reze´ilt. Kreek tõi kümme punkti (+3). Tabelis on Sete 13 punktiga seitsmes ja Tours 10 punktiga üheksas.

Prantsusmaa naiste meistriliigas aitas Kristiine Miilen Nancy Vandoeuvre´i naiskonnal tulemusega 3:1 (17/25 25/23 25/23 25/22) alistada Mulhouse´i. Eestlannalt 6 punkti (+5). Carmel Vares ning RC Cannes said kirja 3:2 (25/16 18/25 25/23 21/25 15/13) võidu Terville´i Florange´i üle. Vares seekord mänguaega ei saanud. Liigas hoiab Nancy esikohta 24 punktiga, Cannes asub 14 punktiga kaheksandal real.

Tšehhi kõrgliigas aitas Silver Maar Libereci Dukla 3:2 (25:19, 25:18, 21:25, 17:25, 18:16) võiduni Brno vastu. Maari vastuvõtt oli 65 protsenti. Tabelis on Liberec 21 punktiga neljas.