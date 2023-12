Rahvusvaheline jäähokiliit tegi kaelakaitsmed kohustuslikuks

Rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) teatas esmaspäeval, et viib kõikidel võistlustasemetel läbi reeglimuudatuse, mis kohustab mängijaid kaelakaitsmeid kandma.

Oktoobri lõpus leidis Inglismaa jäähoki kõrgliigas aset traagiline juhtum, kui vastase uisk 29-aastase Adam Johnsoni kaela vastu läks. Ameeriklane sai raske haava ning tema elu ei suudetud päästa.

Pärast õnnetut juhtumit on hakanud hokimaailm arutama kaelakaitsmete tähtsuse üle. Inglismaa hokiliit muutis koheselt pärast juhtumit reeglistikku ning tegi kõikides võistlusklassides kaelakaitsmed kohustuslikuks, sarnase otsuse tegi ka Kanada hokiliit. NHL-is kannavad kaitsmeid vaid loetud mängijad, kuid see number on alates oktoobri lõpust kasvanud.

Mõned päevad enne nooremates võistlusklassides reeglimuudatuse kinnitanud rahvusvaheline jäähokiliit teatas esmaspäeval, et teeb enda egiidi all peetavatel võistlustel kõikides vanuseklassides kaelakaitsmed kohustuslikuks.

"IIHF-i nõukogu on otsustanud meditsiinikomitee soovitusel kohustada kaelakaitsmed kõikidel IIHF-i võistlustel," kirjutas jäähokiliit pressiteates. "Lisaks U-20 ja U-18 vanuseklassidele on kaelakaitsmed kohustuslikud ka vanematele võistlusklassidele."

IIHF lisas, et täpne kuupäev, mil muudatus vanematele vanuseklassidele jõustub, määratakse tarneolukorra alusel. Pärast juhtumit Inglismaa hokiliigas on nõudlus kaitsmete järgi drastiliselt tõusnud.

Jäähokiliit lisas, et kuniks reegel veel ametlikult jõustunud ei ole, soovitatakse kõikidel mängijatel kaela kaitsvaid vahendeid kasutada.