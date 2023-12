49ers võttis NFL-i tippude heitluses Eaglesilt veenva revanši

Juba aastaid NFL-i eliiti kuuluvad 49ers ja Eagles kohtusid eelmisel hooajal NFC tiitlimatšis, kuid 49ersi esimesel rünnakul sai põhimängujuht Brock Purdy vigastada. Mängu lõpuks ka ilma pingilt sekkunud mängujuhita mänginud San Francisco pidi lõpuks tunnistama Philadelphia 31:7 paremust. Eaglesi edu katkes aga Super Bowlis, kus nad Kansas City Chiefsile kaotasid.

Tulisteks rivaalideks saanud 49ers ja Eagles kohtusid pühapäeval kauaoodatud korduskohtumises ning Philadelphial õnnestus avaveerandi lõpuks 6:0 edu saavutada. Teisel veerandil näitas aga 49ersi rünnak võimu, kui skooris kaks järjestikust touchdown'i, kasutades kokku 11 minutit.

San Francisco läks vaheajale 14:6 eduseisul ning lisas teise poolaja esimesel rünnakul veel ühe touchdown'i. Eagles vastas siis omakorda touchdown'iga, aga 49ers harutas seejärel vastase kaitse lahti ning skooris veel kaks. Kohtumise lõpuks teenisid külalised veenva 42:19 (0:6, 14:0, 14:7, 14:6) võidu.

Deebo Samuel püüdis kaks touchdown'i ning lisas veel jooksjana kolmanda. NFL-i kõige väärtuslikuma mängija auhinna kandidaat Christian McCaffrey jõudis samuti korra lõpualasse, lisaks tegid skoori veel Brandon Aiyuk ja Jauan Jennings. 49ersi mängujuht Brock Purdy mängis puhtalt, lõpetades kohtumise 314 söödujardi ja nelja touchdown'iga. Eaglesi eest jõudsid lõpualasse mängujuht Jalen Hurts ning püüdja DeVonta Smith.

Eagles minetas hea võimaluse NFC konverentsis sisuliselt esikoht kindlustada ja on nüüd sel hooajal 12 mängust võitnud kümme. Neile järgnevad kolm meeskonda - San Francisco, Detroit ja Dallas - kes on kõik üheksa kohtumist võitnud. Dallas ja Philadelphia kohtuvad järgmisel pühapäeval.

AFC konverentsis jätkab liidrina Miami Dolphins, kes alistas pühapäeval Washington Commandersi 45:15. Teisel kohal on samuti üheksa kohtumist võitnud Baltimore Ravens. Tiitlikaitsja Kansas City Chiefs kaotas pühapäeval südikale Green Bay Packersile 19:27 ning jätkab konverentsis neljandal kohal.

NFL-i põhihooaja 13. mänguvoor lõpeb öösel vastu teisipäeva, kui AFC konverentsitabeli kolmandal real asetsev Jacksonville Jaguars võõrustab Cincinnati Bengalsit.

Teised tulemused:

Houston Texans - Denver Broncos 22:17

New England Patriots - Los Angeles Chargers 0:6

New Orleans Saints - Detroit Lions 28:33

New York Jets - Atlanta Falcons 8:13

Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 10:24

Tennessee Titans - Indianapolis Colts 28:31 (la.)

Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers 21:18

Los Angeles Rams - Cleveland Browns 36:19