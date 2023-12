Rangers teenis kolmanda järjestikuse napi võidu

Jäähokiliigas NHL jätkab idakonverentsis esikohaga New York Rangers, kes teenis öösel vastu esmaspäeva enda kolmanda järjestikuse võidu. Kõigi kolme mängu puhul on tablool seisnud Rangersi üheväravaline edu.

Kodupubliku ees mänginud Rangers jäi kohtumise neljandal minutil kaotusseisu, kuid Artemi Panarin viigistas neli minutit hiljem seis. Sharks läks siis veel 2:1 juhtima, kuid Panarin ja Mika Zibanejad viisid kodumeeskonna avaperioodi lõpuks ühega ette.

Sharks viigistas teisel perioodil, kuid Rangers läks ikkagi otsustavale perioodile vastu 4:3 eduseisuga. Kolmanda perioodi viiendal minutil viskas Panarin enda kolmanda värava, misjärel tekkis mängus lühike seisak, sest kübaratrikki tähistavad kodufännid viskasid enda mütsid jääle.

Pärast kübaratrikki ja sellele järgnenud tähistust jõudis väravani veel K'Andre Miller, kes viis Rangersi 6:3 juhtima. Sharks jõudis pärast seda kiirelt vaid värava kaugusele, kuid ei leidnud viimase nelja minutiga viigiväravat ning Rangers teenis kodujääl 6:5 (3:2, 1:1, 2:2) võidu.

Rangers jätkab idakonverentsis esikohal ja on 23 mängust võitjana väljunud 18 korral (kolm võitu lisaajal). New Yorki meeskonnal on käsil kolmemänguline võiduseeria, mille jooksul pole nad ühtegi mängu võitnud enam kui ühe väravaga. Teisel tabelireal on samuti 37 punkti teeninud Boston Bruins, kes on pidanud ühe kohtumise enam, kolmandal kohal on seitsme punkti kaugusel olev Florida Panthers.

Läänekonverentsis jätkab esikohaga tiitlikaitsja Vegas Golden Knights, kes on võitnud kokku 16 mängu (neli lisaajal) ja kaotanud üheksa. Teisel kohal on Vancouver Canucks, kolmandana jätkab Colorado Avalanche, aga nii Los Angeles Kings kui Dallas Stars on samuti kõrges mängus.

Teised tulemused:

Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 4:1

Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 3:1

Buffalo Sabres - Nashville Predators 1:2