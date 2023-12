Ranno Erala püstitas Valencia maratonil M50-54 klassi rahvusrekordi

Senine Eesti rekord selles vanuseklassis oli Dmitri Šmurovi Moskvas 1993. aastal joostud 2:38.21 ehk rekord püsis 30 aastat, vahendab Marathon100.com.

Erala tulemuse kõrgest klassist räägib ka fakt, et Eesti rekord vanuseklassis M45-49 on 2:33.59 ehk pühapäevasest tippmargist pole ka ükski Eralast viis aastat noorem eestlane kunagi kiirem olnud. Erala isiklik rekord on 2:33.13.

Kõige kiiremini läbis distantsi Etioopia jooksja Sisay Lemma, kelle 2:01.48 tähistas ühtlasi ka uut võistluse rekordit. Esikolmikusse jäid veel keenialane Alexander Mutiso ajaga 2:03.11 ning etioopialane Dawit Wolde ajaga 2:03.48.

Naiste seas läks Etioopiasse kolmikvõit: Worknesh Degefa ületas joone ajaga 2:15.51, talle järgnesid Almaz Ayana ajaga 2:16.22 ning Hiwot Gebrekidan ajaga 2:17.59.

Tegemist oli läbi aegade kõige kõrgetasemelise maratoniga, kus 40 meesjooksjat lõpetasid kiiremini kui 2:10. Samal võistlusel püstitas uue veteranide tippmargi ka 41aastane Kenenisa Bekele, kelle 2.04.19 on vanuseklassi M40-44 maailmarekord. Avafotol meeste maratoni võitja Sisay Lemma Etioopiast.