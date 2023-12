Treieri klubi alistas Euroliiga meeskonna

Sassari alustas kohtumist tervelt 12:0 spurdiga ja juhtis viimase veerandajani, mil Olimpia jõudis mitu korda viigini. Otsustavatel hetkedel Sassari kaugvisked tabasid.

16 minutit mänginud Treier viskas kuus punkti (kahesed 3/4), võttis ühe lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, kaotas korra palli ja tegi kolm viga. Tema pluss-miinus reiting (-8) oli paraku meeskonna kehvim.

Sassari võidule pani aluse tagamängija Brein Tyree hea tegutsemine: tema arvele kogunes 24 silma. Milano klubile ei pääsenud ka ääremängija Shavon Shieldsi 31 punktist.

Euroliigas mängiv Milano on kaotanud Itaalia kõrgliigas viimasest neljast mängust kolm ning hetkel on neil kirjas viis võitu ja viis kaotust. Sassaril vastupidiselt on viimasest neljast kohtumisest kolm võitu ning kokku neli võitu ja kuus kaotust.

Joonas Riismaa klubi Brindisi kaotas võõrsil Trevisole 60:86 (5:23, 18:22, 19:14, 18:27).

Avaveerandil vaid viis silma visanud Brindisi kasuks tõi Riismaa 20 minutiga üheksa punkti (kahesed 2/3, kolmesed 0/3, vabavisked 5/7), hankis kaks lauapalli, tegi kaks vaheltlõiget ja kaks viga.

Meeskonna parim oli 17 punktiga Jeremy Senglin, Ky Bowman tõi võitjate kasuks 19 silma.

Brindisi jaoks on senine hooaeg olnud kõike muud kui hea. Itaalia kõrgliigas on neil üheksast mängust vaid üks võit. Seejuures pühapäevane vastane Treviso sai samuti alles esimese võidu ehk tabelis ollakse kaks viimast meeskonda.